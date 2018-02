Lo stato sociale | Una vita in vacanza e spessore scanzonato

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto. Lo stato sociale e Paddy fanno ballare l’Ariston : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Video de Lo stato sociale a Sanremo 2018 tra il pubblico per il gran finale - la band lascia il palco a Paddy Jones : Lo Stato Sociale a Sanremo anche questa sera ha proposto una delle performance più interessanti di tutta l'edizione. Il quintetto bolognese è Stato una vera sorpresa, capace di mantenere alta l'attenzione su di sè grazie a esibizioni ogni sera sempre più intriganti. Se le prime due sere sono state caratterizzate dalla presenza della ballerina ottantaquattrenne Paddy Jones, ieri per la puntata dei duetti abbiamo visto la band in una formazione ...

Sanremo 2018 - Lo stato sociale : «Ma quale marketing?» : L’albergo in cui alloggiano a Sanremo è assediato da giorni da fan di tutte le età. Attivi già da anni e con alle spalle traguardi importanti, come il grande concerto al Forum di Assago a Milano, Lo Stato Sociale è diventato però un fenomeno di massa solo ora. Da quando con i loro occhiali colorati, le magliette con slogan demenziali («Voglio bere con moderazione», «Voglio arrivare penultimo», «Voglio un gattino»), l’aria irriverente ...

Sanremo 2018 : protesta fuori l’Ariston. Sostegno a Lo stato Sociale : Lo Stato Sociale, Sanremo 2018: il supporto e la protesta Che Festival di Sanremo sarebbe senza nessuna protesta! ‘Il nostro voto unico va allo Stato Sociale’: è questo lo striscione del gruppo di protestanti dei licenziati del gruppo Fca di Pomigliano d’Arco avvenuta in serata. Le tute blu hanno voluto ringraziare pubblicamente il gruppo musicale de Lo Stato Sociale per aver indossato ieri sera sul palco dell’Ariston le ...

Meta-Moro o Lo stato sociale : per i bookmaker è sfida a due per la vittoria : Sanremo volge al termine ed è ora di tirare le somme. E quelle tirate dagli esperti di Sisal Matchpoint sembrano mandare un messaggio chiaro: a lottare per la vittoria finale ci sono il duo Meta-Moro ,...

LO stato sociale E MUDIMBI VINCONO SOUNDIES AWARDS

Premiati i videoclip di stato sociale e Mudimbi : Lo Stato Sociale con 'Una vita in vacanza' , regia di Davide Spina e Matteo Bombarda, tra i big e Mudimbi con 'Il mago' , regia di Alessandro Marconi, tra i giovani sono i vincitori della terza ...

Sanremo 2018 - Lo stato sociale sul palco con i nomi degli operai di Pomigliano. Che li ringraziano : “Siete coraggiosi” : Cinque cartellini appuntati sul rever della giacca. Antonio, Mimmo, Marco, Massimo, Roberto. Lo Stato Sociale per una sera sul palco del Festival di Sanremo ha “indossato” i panni degli operai licenziati dalla Fiat di Pomigliano. Durante la seconda performance di Una vita in vacanza, giovedì 8 febbraio 2018, il quintetto bolognese in gara tra i big si è appuntato al petto i nomi degli operai campani vittime oramai da due anni di una situazione ...

Lo stato sociale si racconta : «Per sempre 'regaz' - anche dopo Sanremo» : BOLOGNA - Ultima serata del Festival di Sanremo e Lo Stato Sociale, dopo aver portato sul palco i bambini dello Zecchino d'oro dell'Antoniano di Bologna e Paolo Rossi, si prepara al rush finale. E i ...