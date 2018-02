Lo Stato Sociale | secondi in classifica Video | Una vita in vacanza | la vera rivelazione

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai" : I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...

Sanremo 2018 - i vincitori : primo posto per Ermal Meta e Fabrizio Moro - poi Lo Stato Sociale - terza Annalisa. La classifica completa. Ma il Festival è di Favino : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle ...

Sanremo - Meta-Moro - Annalisa e Stato Sociale i tre finalisti. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime -DIRETTA : ? Prima di conoscere il vincitore di questa 68ma edizione ecco i premi RON VINCE IL premio della CRITICA CON "ALMENO PENSAMI" premio SALA STAMPA LUCIO DALLA A LO Stato...

Sanremo - Meta-Moro - Annalisa e Stato Sociale i tre finalisti. A Ron il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime - DIRETTA : RON VINCE IL premio della CRITICA CON "ALMENO PENSAMI" premio SALA STAMPA LUCIO DALLA A LO Stato Sociale CON UNA VITA IN VACANZA PRWEMIO SERGIO ENDRIGO ALLA MIGLIORE INTERPRETAZIONE...

Sanremo - Meta-Moro - Annalisa e Stato Sociale i tre finalisti. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime - DIRETTA : Sabrina Impacciatore cade In attesa che si chiuda il televoto entra Sabrina Impacciatore. L'attrice che in questa edizione è la quota comica di questo "dopofestival",...

Sanremo - ecco i finalisti : Annalisa - Meta-Moro e lo Stato Sociale : Una folla da grandi concerti ha accolto l'ingresso di Claudio Baglioni fuori dall'Ariston prima dell'inizio della serata finale del festival di Sanremo. Al suo arrivo, il pubblico ha intonato a squarciagola Questo piccolo grande amore, in un emozionante omaggio al "re" della 68esima edizione della kermesse. "È stata un'avventura davvero emozionante, difficile e facile allo stesso tempo", ha ...

Sanremo 2018 - la finale : il vincitore uscirà dalla terna Annalisa - Meta-Moro e lo Stato Sociale : Il Festival di Baglioni volge al termine: stasera si saprà il vincitore della kermessePrima molti ospiti (anche Renga-Nek-Pezzali), lo showman solo in collegamento

