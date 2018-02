LIVE Sci di fondo | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Francesco De Fabiani per il

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner deve trascinare l’Italia! Azzurri per la rimonta nel team event : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle ...

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : alba di passione con Dominik Paris e Peter Fill! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: gli azzurri non partiranno con i favori del pronostico, ma possono senz’altro giocarsi una medaglia. Il pendio, adatto agli scivolatori, sembra adatto alle caratteristiche di Dominik Paris e Peter Fill. Entrambi in prova non hanno brillato, anche se la gara, ovviamente, è tutta ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol e LIVEscore : in campo allo Scida! (24a giornata) : RISULTATI SERIE A, Classifica aggiornata, diretta gol e livescore delle partite (24a giornata). Proseguirà nelle prossime ore il 24esimo turno del campionato più importante d’Italia(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:50:00 GMT)

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

LIVE Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : che battaglia dal trampolino piccolo! Kamil Stoch sfida Wellinger e Freitag. Azzurri per la top30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova dal trampolino piccolo di Salto con gli sci, che assegna la prima medaglia in questa disciplina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grandissima attesa soprattutto in Polonia, Norvegia e Germania per questa gara. La Polonia è tutta per l’eroe nazionale Kamil Stoch che vuole completare la stagione perfetta aggiungendo un titolo olimpico al Grande Slam nei Quattro ...

Pro Vercelli Brescia/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Pro Vercelli Brescia, Info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B. Entrambe le squadre arrivano da una bella vittoria(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 05:00:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vincent Kriechmayr il più veloce nella terza prova di discesa libera. Dominik Paris sesto - più indietro gli altri azzurri : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : sfida tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - l’Italia per ben figurare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta Innerhofer!!! Partenza ribassata per il vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...