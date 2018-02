L' Inter risorge contro il Bologna | 2-1 e terzo posto in solitaria

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...