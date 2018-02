L' ex ministro per illustrare il programma di Liberi e Uguali

ELEZIONI : D'ALFONSO - ''SARO' ministro'' - 1.500 PERSONE NELLA CONVENTION A PESCARA : L'evento è proseguito con domande ai candidati da parte del mondo delle imprese e dell'università. Se D'ALFONSO dovesse essere eletto, in Abruzzo si andrebbe alle ELEZIONI anticipate rispetto alla ...

'Non daremo lezioni agli altri paesi su come crescere'. La prima uscita del neoministro tedesco delle Finanze Scholz fa ben sperare l'Italia : La Germania deve smettere di dare lezioni agli altri paesi Ue sulla gestione delle loro economie. È quanto ha detto Olaf Scholz, sindaco di Amburgo della Spd, scelto come prossimo ministro delle ...

"Non daremo lezioni agli altri paesi su come crescere". La prima uscita del neoministro tedesco delle Finanze Scholz fa ben sperare l'Italia : La Germania deve smettere di dare lezioni agli altri paesi Ue sulla gestione delle loro economie. È quanto ha detto Olaf Scholz, sindaco di Amburgo della Spd, scelto come prossimo ministro delle Finanze della Germania se entrerà effettivamente in carica un nuovo governo di Grosse Koalition composto dai conservatori di Angela Merkel e dai socialdemocratici finora guidati da Martin Schulz. La Germania "non ha bisogno di dettare agli ...

Smog - il ministro Galletti promette alla Ue interventi da 5 miliardi per evitare deferimento alla Corte di Giustizia : “Nei prossimi anni sono previsti interventi per oltre 5 miliardi di euro per migliorare la qualità dell’aria”. alla scadenza dell’ultimatum della Commissione Europea all’Italia e ad altri 8 Paesi convocati il 30 gennaio scorso a Bruxelles per illustrare i programmi previsti per evitare il superamento dei limiti per le emissioni in atmosfera, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha inviato al commissario all’ambiente Karmenu Vella ...

Polemica per alcune frasi a scuola : Pochi stranieri e pochi disabili. Il ministro Fedeli si infuria : È scoppiata una Polemica dopo alcune frasi scritte su un rapporto di autovalutazione di un liceo di Roma, dove si legge che "tutti gli studenti, tranne un paio, sono di nazionalità italiana e nessuno è diversamente abile". La preside del Liceo Visconti, Clara Rech, insieme ad alcuni docenti ha compilato il modulo, ma ora tiene a precisare che si è limitata a riportare lo stato delle cose, senza voler esprimere alcun giudizio di ...

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - grana per Merkel Schulz cede a pressioni Spd Non sarà ministro degli Esteri : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Smog - lettera del ministro Galletti a Bruxelles : interventi per oltre 5 miliardi per la qualità dell’aria : Il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti trasmetterà oggi a Bruxelles una lettera in cui illustra interventi per oltre 5 miliardi di euro nei prossimi anni per migliorare la qualità dell’aria: “La comunicazione risponde alla richiesta del commissario Ue per l’Ambiente Karmenu Vella che ha chiesto all’Italia e a tutti gli altri maggiori Paesi dell’Unione di dettagliare i programmi per evitare i superamenti ...

Macerata - il ministro Orlando visita i feriti : "Vicini ai ragazzi colpiti soltanto per il colore della pelle" : "Sono venuto per difendere la nostra bandiera infangata dal gesto folle di un fascista" ha detto, tra l'altro l'esponente dem, riferendosi a Luca Traini che si...

Macerata - il ministro Orlando visita i feriti 'Siamo vicini ai ragazzi colpiti soltanto per il colore della pelle' : Ha potuto incontrare solo uno dei feriti del raid xenofobo del 3 febbraio , il ministro della Giustizia Andrea Orlando, oggi in vista all'ospedale di Macerata. L'unica donna ferita è stata infatti ...

Macerata - il ministro Orlando visita i feriti : "Siamo vicini ai ragazzi colpiti soltanto per il colore della pelle" : "Sono venuto per difendere la nostra bandiera infangata dal gesto folle di un fascista" ha detto, tra l'altro l'esponente dem, riferendosi al gesto di Luca...

Siria : ministro turco in Iran per discutere offensiva Afrin : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Merkel-Schulz : accordo raggiunto per Grosse Koalition - ministro Finanze socialdemocratico Olaf Scholz : ... del Lavoro e degli Esteri, mentre i conservatori si sarebbero assicuratu il dicastero dell'economia e quello della difesa. Anche il quotidiano tedesco Bild ha riportato la notizia sulla ...

Giorgia Meloni replica a Silvio Berlusconi : 'Io ministro della Difesa? Basta piazzare nomi nelle caselle - lavoro per altro' : 'Non ci saranno i nostri voti per fare inciuci. Il 18 febbraio ho convocato i candidati a Roma per fare una manifestazione per rispettare il vincolo di mandato e non fare inciuci; l'ho proposto ai ...