Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 con Così Sbagliato | il video della serata finale

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 a tutto rock con la grintosa Così Sbagliato (video) : Stoccata iniziale per Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018, dove Così Sbagliato è rientrata tra i brani a basso gradimento della giuria demoscopica nella serata d’apertura della kermesse. La band di Francesco Sarcina, fresca fresca di reunion, non ha però alcuna intenzione di arrendersi e non perde la grinta e l’attitudine rock che da sempre la contraddistingue, dimostrandosi decisa a ribaltare il risultato. Il nuovo meccanismo della ...

Il video del romantico ritorno de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 prima del nuovo tour : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 sanciscono la reunion del gruppo con il brano romantico Così Sbagliato. La band di Francesco Sarcina infatti si era presa un periodo di pausa dalle scene, quando nel 2013 i singoli membri de Le Vibrazioni avevano deciso di proseguire ognuno la propria carriera in modo indipendente. In occasione del 15esimo compleanno della loro storica hit Dedicato a te, la band ha annunciato il suo ritorno dal ...

Sanremo 2018 - cantanti : Le Vibrazioni di nuovo insieme per il Festival : Le Vibrazioni ©Chiara Mirelli Il Festival di Sanremo 2018 rappresenta un nuovo inizio per Le Vibrazioni, band che aveva dichiarato di prendersi una pausa nel 2012 e che si riunisce, ancora con il bassista originale, per l’occasione. Francesco Sarcina & Co. sono in gara al Festival con il brano Così sbagliato. Chi sono Le Vibrazioni Band milanese nata nel 1999, Le Vibrazioni hanno ottenuto il successo nel 2003 e negli anni a seguire con ...

Le Vibrazioni tornano al Festival di Sanremo - ma senza effetto vintage : V come Vibrazioni, ma V anche come quinto album della band capitanata da Francesco Sarcina. 'E V come vita nuova', aggiungono i quattro artisti che dopo 5 anni di pausa e strade in solitaria sono ...

L’instore tour de Le Vibrazioni dopo il Festival di Sanremo 2018 : gli eventi firmacopie : L'instore tour de Le Vibrazioni inizierà il prossimo 12 febbraio da Milano con un appuntamento firmacopie in programma al negozio Mondadori di Piazza del Duomo. A seguire, il gruppo sarà a Genova, Torino, Stezzano, Padova e Bologna. Il 18 febbraio, Le Vibrazioni sono attese a Firenze e il 19 febbraio a Roma, presso la Discoteca Laziale. Martedì 20 febbraio, la band guidata da Francesco Sarcina firmerà le copie del disco a Nola, al Centro ...

Le Vibrazioni : 'Così sbagliato' è il titolo della canzone che canteranno al Festival di Sanremo : Ecco svelato il nome del nostro prossimo album! #Sanremo2018 #V #cosisbagliato 📷 @chiaramirelli Qui la chiacchierata col @corriere : http://www.corriere.it/spettacoli/18_gennaio_06/...

Le Vibrazioni in tour nel 2018 dopo il Festival di Sanremo : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Le Vibrazioni in tour nel 2018 nei club italiani. La band capitanata da Francesco Sarcina torna sui palchi italiani per una nuova tournée, dopo l'annuncio del ritorno sulle scene musicali con l'esibizione allo scorso concerto di Radio Italia Live. Le Vibrazioni saranno in tour per presentare dal vivo al pubblico italiano il nuovo album V, che sarà anticipato dal brano Così Sbagliato, in corsa alla sessantottesima edizione del Festival di ...