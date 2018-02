Le Iene – Prima puntata del 11 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa | Nicola Savino | Giulio

Primavera - Inter : beffa al 93'. L'Atalanta pareggia su rigore e mantIene la vetta. : La beffa nei minuti di recupero. La gioia esplode al 93'. Stati d'animo differenti per Inter e Atalanta al termine del big match del campionato Primavera 1: 3-3 il risultato finale, frutto delle reti ...

Anna Rosa Fontana/ Uccisa a coltellate dall'ex : 5 anni prima l'aveva ridotta in fin di vita (Le Iene) : Anna Rosa Fontana: la storia di una donna Uccisa a coltellate dall'ex compagno che cinque anni prima aveva tentato il delitto lasciandola miracolosamente viva.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 10:08:00 GMT)

Karate - Serie A 2018 : azzurro spento nella prima giornata a Guadalajara - nessun italiano ottIene il pass per le finali : Prosegue il momento non positivo dell’Italia nel Karate. nella prima giornata di eliminatorie a Guadalajara, dove è in corso la prima tappa della Serie A 2018, nessun azzurro è riuscito a qualificarsi per le finali che andranno in scena domenica 11 febbraio. Il kata stavolta non si è rivelato fucina di medaglie per i colori italiani e, tra gli uomini, i migliori sono Franco Sacristani e Gianluca Gallo, che hanno superato i primi due turni, ...

Venere - la prima limousine elettrica vIene da Torino e parla cinese : La prima limousine elettrica? Si chiamerà Venere, sarà italiana e verrà costruita a Torino da Idea Institute, l’azienda di design fondata nel 1978 da Franco Mantegazza e Renzo Piano, grzie alla collaborazione con i cinesi di Lvchi Auto, specialisti nella produzione di veicoli a batteria. Avrà una potenza di 1.000 cavalli, un’autonomia di 500 chilometri, e ne verranno assemblate tra le 400 e le 500 all’anno a partire dal ...

Atletica : Alessia Trost ottIene il primato stagionale ed è terza a Banska : Notizie positive sul fronte Atletica leggera per Alessia Trost nel meeting indoor di Banska Bystrica (Slovacchia). Nell’impianto della città slovacca trasformato in un’arena per gli atleti più forti del salto in alto mondiale, un vero e proprio gala della specialità, l’azzurra ha centrato il terzo posto con la misura di 1,91, primato stagionale. L’andamento della gara è per la Trost senza macchia nei primi 4 tentativi ...

Nadia Toffa : 'Pronta a tornare con 'Le Iene' - amo la vita più di prima' : Il grande ritorno di Nadia Toffa a ' Le Iene ' è sempre più vicino: l'inviata e conduttrice del programma tornerà su Italia 1 domenica prossima, dopo il grande spavento per il malore accusato all'...

Nadia Toffa a Le Iene dall’11 febbraio : “Ora sto bene e amo la vita più di prima” : Nadia Toffa torna in tv a Le Iene (da domenica 11 febbraio) e si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. Nadia Toffa riparla del malore: “Ora sto bene” Prima inviata e poi conduttrice del programma cult di Italia 1, la Toffa è pronta a risedersi dietro il bancone dopo il malore del 2 dicembre a […] L'articolo Nadia Toffa a Le Iene dall’11 febbraio: “Ora sto bene e amo la vita più di prima” provIene da Gossip e Tv.

Annullati 10 concerti di Lady Gaga in Europa tra le proteste dei fan : “Devastata - ma la salute vIene prima” : È successo ancora, a distanza di pochi mesi dall'ultima volta: sono stati Annullati 10 concerti di Lady Gaga nell'ambito del tour europeo a supporto dell'ultimo album giunto ormai quasi a conclusione. La cantante ha dovuto cancellare le restanti date del suo Joanne World Tour che l'avrebbero portata ad esibirsi in alcune grandi città europee, tra cui la capitale inglese, perché ancora alle prese coi dolori reumatici causati dalla fibromialgia ...

Joe Bastianich confessa : Ho fatto soffrire la mia famiglia ma prima vIene la carriera : È all'apice della carriera, ma tutto ha un prezzo. E per arrivare dopo è arrivato Joe Bastianich ha dovuto mettere da parte la famiglia.In un'intervista rilasciata la Corriere della Sera, l'italo-americano racconta parla della sua vita privata, ammettendo anche alcuni errori, dovuti principalmente alla scelta di ricoprire il ruolo di giudice di Masterchef. "Fare la vita che faccio io, è da egoisti - spiega Joe Bastianich ...

Federica Nargi e Alessandro Matri - vacanze sulle nevi con la piccola Sofia : "Lei vIene Prima di tutto" : ANDERMATT ? Fuga sulle nevi per Federica Nargi. ?? @Alessandro_Matri_32 #mio Un post condiviso da Federica Nargi (@fede_Nargi) in data: Gen 12, 2018 at 5:56...

Novartis ottIene in esclusiva la licenza per la prima terapia genica oftalmologica : Novartis ottiene in esclusiva la licenza per la prima terapia genica oftalmologica per tutti i mercati al di fuori degli Stati Uniti: si tratta di... L'articolo Novartis ottiene in esclusiva la licenza per la prima terapia genica oftalmologica su Roma Daily News.

La prima ministra neozelandese ci tIene a far sapere che può lavorare anche se è incinta : «Non solo malata», ha detto scherzando a un gruppo di giornalisti The post La prima ministra neozelandese ci tiene a far sapere che può lavorare anche se è incinta appeared first on Il Post.

"Silvio? Abbracci pure Juncker... Ma l'Italia vIene Prima dell'Ue" 'E' scritto nell'accordo che ha firmato' : Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it, sul tema cruciale dei rapporti con l'Europa: "Nel programma elettorale si parla di revisione dei Trattati europei, di prevalenza delle norme italiane sulle norme europee e di no all'austerità. E quindi, più chiaro di così... Poi ognuno Abbraccia chi vuole e prende un caffè con chi vuole..." Segui su affaritaliani.it

Renzi : la salute dei nostri figli vIene Prima dell'elezione di un deputato - : Ma se la Lega e il Movimento Cinque Stelle continuano a dire che loro cambieranno la legge sulla obbligatorietà dei vaccini, il Pd ripete con forza che noi siamo dalla parte della scienza e …