Le Iene | Nadia Toffa | «Ho avuto un cancro»

Le Iene - Nadia Toffa torna in tv : "Ho avuto un cancro" : "Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia e me lo hanno tolto al cento per cento. Adesso ve ne posso parlare perché è tutto finito: ho concluso le terapie...

Nadia Toffa torna a Le Iene con la parrucca : 'Ho avuto un cancro - non lo sapeva nessuno' : 'Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola ...

Nadia Toffa a Le Iene : “Ho avuto il cancro” : Nadia Toffa ritorna negli studi televisivi de Le Iene e prima di lanciare un servizio rivela una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato Tornata alla conduzione de Le Iene Show, Nadia Toffa rompe il silenzio e condivide per la prima volta con tutto il pubblico una notizia sconvolgente. Nadia Toffa a Le Iene: “Ho avuto il cancro” "Ho avuto un cancro. Ho fatto la chemioterapia e la radioterapia dopo l'intervento. Ora ...

Nadia Toffa : “Ho avuto un cancro” - e commuove tutti in diretta. La conduttrice ritorna in onda a “Le Iene” e inaspettatamente racconta a tutti cosa è successo veramente e come sta ora : Nadia Toffa choc. La “Iena” è tornata in onda nel suo programma e ha fatto una confessione che ha sconvolto tutti: “Ho avuto un cancro, ho fatto radio e chemio. Il 6 febbraio le ho finite, ma non lo sapeva nessuno”, queste le dichiarazioni di Nadia Toffa, conduttrice de “Le Iene”. Nadia Toffa fa commuovere la televisione e svela a Le Iene Show con le lacrime agli occhi: “Ho avuto un cancro e sono stata operata”. ...

Nadia Toffa choc a Le Iene Show : “Ho avuto un cancro” : Le Iene Show: Nadia Toffa confessa di aver combattuto il cancro Questa sera è tornato il programma di Italia1 Le Iene con la conduzione di Nicola Savino, Matteo Viviani e la fortissima Nadia Toffa. Proprio lei nei mesi scorsi ha spaventato non soltanto il pubblico affezionato a lei e allo Show, ma soprattutto tutti i suoi colleghi. Un malore l’ha colpito mentre lavorava a un servizio nella hall di un albergo. E’ stata subito ...

Nadia toffa shock - la rivelazione a Le Iene che nessuno si aspettava : "ho avuto un cancro" : Nadia toffa ritorna alle Iene con una rivelazione shock: la presentatrice del noto programma annuncia di avere avuto un tumore E' arrivato il momento che tanti aspettavano, Nadia toffa è tornata a Le ...

Video di Nadia Toffa a Le Iene Show con la confessione shock : “Ho avuto un cancro e porto la parrucca” : Il momento tanto atteso è arrivato e il Video di Nadia Toffa a Le Iene Show segna il suo ritorno in tv ma porta con sé una confessione shock che difficilmente i suoi fan dimenticheranno. Dopo oltre due mesi lontana dalla tv, la conduttrice torna finalmente alla conduzione del programma che l'ha lanciata e l'ha fatta conoscere al grande pubblico ma ha una confessione da fare. Nicola Savino e Matteo Viviani hanno aperto il nuovo anno con Le ...

Nadia Toffa - ha avuto il cancro/ Video : “Per questo ho avuto quel malore”. E si commuove in diretta a Le Iene : Nadia Toffa, ha avuto il cancro: Video Le Iene. “Per questo ho avuto quel malore”. E si commuove in diretta. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata a condurre il programma di Italia 1(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:09:00 GMT)

Nadia Toffa torna a Le Iene e svela in diretta : “dopo il malore mi hanno diagnosticato un cancro - adesso ho la parrucca” : Nadia Toffa è tornata a condurre Le Iene stasera in diretta Tv su Italia1 dopo il malore del 2 dicembre scorso. In modo inatteso, la 38enne bresciana ha rivelato quanto le è accaduto dopo il malore di Trieste e, commossa, ha svelato di aver avuto la terribile diagnosi di un cancro dopo il malore. Un cancro che sembrerebbe già superato: “sono stata operata, ma in modo precauzionale ho dovuto fare chemioterapia e radioterapia. Ho perso tutti ...

Nadia Toffa torna a Le Iene con la parrucca : "Ho avuto un cancro - non lo sapeva nessuno" : "Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci...

NADIA TOFFA - LE Iene/ Video - ritorno dopo il malore : "ho avuto il cancro - ecco cosa mi è successo" : NADIA TOFFA è una persona nuova dopo il malore che l'ha colpita circa due mesi fa. Dalla prossima domenica riprenderà il suo posto a Le IENE, il programma nel quale lavora da nove anni.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:42:00 GMT)

Le Iene – Prima puntata del 11 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : Dopo quasi due mesi di pausa su Italia1 riprendono le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi e Teo […] L'articolo Le Iene – Prima puntata del 11 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Nadia Toffa - Le Iene/ Video - ritorno dopo il malore : Nicola Savino - "ci mancava" : Nadia Toffa è una persona nuova dopo il malore che l'ha colpita circa due mesi fa. Dalla prossima domenica riprenderà il suo posto a Le Iene, il programma nel quale lavora da nove anni.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:16:00 GMT)

Le Iene Show : il ritorno di Nadia Toffa stasera 11 febbraio - anticipazioni : Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni del 11 febbraio Domenica 11 e mercoledì 14 febbraio, torna il doppio ...