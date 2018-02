Lazio | Strakosha contri tutti | tante parate per evitare una goleada peggiore

Diretta/ Milan Lazio - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Strakosha salva su Calhanoglu : Diretta Milan Lazio info streaming video e tv: probabili formazioni, risultato live, rossoneri favoriti ma occhio a Inzaghi che è in forma.

Lazio - Luis Alberto punta il Milan : 'A San Siro per vincere' Strakosha e Caceres incensano Buffon : 'Tanti auguri Gigi' : 'auguri al numero uno al mondo e mio idolo - ha scritto l'albanese su Instagram -. Che Dio ti benedica, mi auguro di vederti anche il prossimo anno con la tuta della Juventus'. Caceres, invece, ex ...

Lazio - le doppie parate di Strakosha : Formula uno, Strakosha. Corre e frena gli avversari, è diventato in un flash davvero una macchina fra i pali. Incredibile anche l'ultima parata a Ferrara: colpo di reni, mano allungata, sul prato c'è ...

Lazio - da Strakosha e de Vrij : ora il miglior attacco è la difesa : Zero a zero e Lazio - si spera - in Champions. Inzaghi chiude il girone d'andata a San Siro con lo stesso risultato con cui aveva esordito in questo campionato. Ironia del destino, all'Olimpico ...

Lazio - Tare ha trovato il sostituto di Strakosha : La Lazio è alla ricerca di un vice Strakosha affidabile, visto che Vargic non dà le giuste garanzie. Come scrive il Corriere dello Sport , il direttore sportivo Tare ha messo nel mirino Mariano Andujar (gestito dalla Football Capital , stessa scuderia del portiere albanese), ora all' Estudiantes . Le alternative sono Karnezis del ...

Calciomercato Lazio - Andujar come vice Strakosha? L’agente allo scoperto : Calciomercato Lazio – La Lazio è intenzionata ad acquistare un vice Strakosha per far rifiatare in qualche occasione il portiere albanese, diventato ormai titolare in pianta stabile. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo di Mariano Andujar, vecchia conoscenza della Serie A. L’agente del portiere argentino, intervistato da ‘LaLaziosiamonoi.it’, ha fatto un punto della situazione: “L’ultima volta ...

Calciomercato Lazio - caccia al vice Strakosha : il favorito è una vecchia conoscenza della Serie A : Calciomercato Lazio – La Lazio si appresta ad accogliere Martin Caceres, in arrivo dal Verona. L’uruguaiano andrà a rinforzare il reparto arretrato che grazie alle ottime prestazioni di Strakosha tra i pali ha trovato una certa stabilità. Il club biancoceleste, intanto, in questo mercato di gennaio cercherà di mettere a disposizione di Inzaghi un portiere di esperienza che possa far rifiatare qualche volta l’estremo difensore ...

Lazio - Strakosha e un 2017 da urlo : "Avanti così - vogliamo la Champions" : Da San Siro a San Siro. Passando attraverso tante altre belle cose, su tutte la Supercoppa italiana conquistata (da protagonista) lo scorso agosto. Ieri a Milano per Thomas Strakosha non solo si è ...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 - miracolo di Strakosha su Chiesa! I viola spingono : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a inseguire il sogno di alzare al cielo il trofeo: si gioca a Santo Stefano, il calcio non si ferma durante le feste e dopo le abbuffate di ieri e oggi ci regala un grande spettacolo con un incontro che si preannuncia appassionante e divertente tra due ...

