Lazio | Inzaghi tiene a rapporto la squadra | ora testa allo Steaua Bucarest

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Leggero turnover per Inzaghi - probabile riposo per Immobile : Giovedì sera la Lazio di Simone Inzaghi affronta la Steaua Bucarest in trasferta. La squadra rumena è uno degli avversari meno temibili per quanto riguarda il prosieguo del cammino in Europa League, anche se la calda atmosfera dello stadio di casa potrà essere un problema per Immobile e compagni. Inzaghi potrebbe applicare un Leggero turnover rispetto alla formazione tipo, senza però rimaneggiare troppo l’undici titolare. A destra Basta ...

Lazio - Inzaghi : "Secondo tempo inaccettabile - sconfitta meritata" : Simone Inzaghi commenta così la disfatta biancoceleste del San Paolo: 'Nel secondo tempo non siamo praticamente entrati in campo e con il Napoli lo paghi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma forse ...

Lazio in crisi nera : difesa da incubo (numeri shock) ed Inzaghi perde colpi : La Lazio sta vivendo uno dei peggiori momenti dell’era Inzaghi. La squadra capitolina oggi ha perso contro un grandissimo Napoli ed ovviamente ci può stare eccome, ma ci sono dei campanelli d’allarme che devono essere tenuti in considerazione. Nelle ultime 4 partite la Lazio non ha vinto, tenendo conto anche della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia. Le squadre in corsa per la Champions League per fortuna di Inzaghi non stanno ...

Napoli-Lazio : gol di Callejon - dorme la difesa di Inzaghi - il Var assegna al rete [VIDEO] : Napoli-Lazio: gol di Callejon, l’attaccante spagnolo riporta il punteggio in parità rispondendo a De Vrij. La rete dell’1-1 è arrivata anche grazie ad una dormita totale della difesa laziale che su una punizione centrale dalla metà campo si è fatta sorprendere da un lancio di Jorginho che ha pescato Callejon, il quale ha stoppato al meglio ed ha beffato Strakosha. Il direttore di gara ha assegnato la rete dopo il solito consulto con ...

Formazioni ufficiali Napoli-Lazio : le scelte di Sarri e Inzaghi : Formazioni ufficiali Napoli-Lazio – La vittoria della Juventus a Firenze costringe il Napoli ad ottenere i tre punti nell’impegnativo match con la Lazio per riprendersi la vetta della classifica. Al ‘San Paolo’ si sfideranno le due squadre che giocano il miglior calcio di questo campionato. La Lazio è reduce da due sconfitte consecutive e punta a tornare a fare punti per difendere il terzo posto, ma il Napoli sta tenendo ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

Convocati Lazio - la decisione finale di Inzaghi su Felipe Anderson : Convocati Lazio – Ieri in conferenza stampa Inzaghi è stato chiaro in merito a Felipe Anderson: “È un patrimonio della nostra società, ma ora non è sereno”. Poca serenità e quindi niente convocazione per la sfida con il Napoli di questa sera. Il provvedimento per quanto accaduto nei giorni scorsi con il confronto-scontro con Inzaghi e la dirigenza era nell’aria e ha trovato conferma nella lista dei Convocati diramata dal tecnico ...

Inzaghi : "Lazio - ora risolleviamoci. A Napoli daremo il 150 per cento" : La vigilia della partita col Napoli, le parole del tecnico. "Felipe Anderson non è sereno. Ma lo aspetto"

