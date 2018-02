Lavorare meno? Domani focus sulla settimana a 28 ore

Lavorare meno e guadagnare di più? In Germania da ieri è realtà Video : ieri in Germania è stato ratificato un accordo sindacale che potremmo definire storico per il mondo dei metalmeccanici. Al momento sara' in vigore in via sperimentale nella sola regione del Baden-Württemberg, ma coinvolgera' ben 900mila lavoratori. Stiamo infatti parlando di un territorio che è la patria dell'industria automobilistica e di quella pesante, situato a sud al confine con la Svizzera, il cui capoluogo, Stoccarda ospita il quartier ...

Lavorare meno e guadagnare di più? In Germania da ieri è realtà : ieri in Germania è stato ratificato un accordo sindacale che potremmo definire storico per il mondo dei metalmeccanici. Al momento sarà in vigore in via sperimentale nella sola regione del Baden-Württemberg, ma coinvolgerà ben 900mila lavoratori. Stiamo infatti parlando di un territorio che è la patria dell'industria automobilistica e di quella pesante, situato a sud al confine con la Svizzera, il cui capoluogo, Stoccarda ospita il quartier ...

Lavorare meno - lavorare meglio - lavorare tutti : L'accordo sulla flessibilità contenuto nel nuovo contratto dei metalmeccanici tedeschi può indicare una strada da seguire ma evidenzia, se ancora ce ne fosse bisogno, che il lavoro sarà sempre più scarso e che dovremo imparare a distribuirlo.lavorare meno lavorare tutti, da uno slogan degli anni '70, è diventato una linea di politica industriale. Se la tecnologia distrugge più lavoro di quanto ne generi ...

