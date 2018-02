La vera forza del Bari e una lezione per Longo

Ritorna la bufala Boldrini ragazza coccodè : data per vera da Marcianò di Forza Italia : Torna di nuovo sullo sfondo la bufala Boldrini ragazza coccodé, un letimotiv in ange fin dal 2014, anno in cui la fake news iniziò a circolare sul web. A riportare a galla la questione ci ha pensato Ernesto Marcianò. Come riportato dal portale 'nextquotidiano.it', il candidato di Forza Italia all'estero, intervenuto ai microfoni di Radio Capital, ha fatto luce circa alcuni suoi post pubblicati tra il 2015 e il 2016, tirando in ballo anche il ...

La vera forza di Longo e l'effetto Andreazzoli sulla vetta della B : Gongola di gioia come un bambino il presidente Maurizio Stirpe, il vero motore di questo meraviglioso Frosinone, sempre più su. Tutti gli indicatori statistici della nuova capolista solitaria sono ...

Silvio Berlusconi - il retroscena : salute e Forza Italia - la vera ragione per cui ha dato buca a Lucia Annunziata : Le voci intorno a Silvio Berlusconi si rincorrono da sabato pomeriggio. 'Assediato dai questuanti' di Forza Italia , gli esclusi dalle liste che tentano un ultimo assalto al Cavaliere per farsi ...

L'aggiornamento per Xbox One X di Forza Horizon 3 è una vera vetrina per il 4K della console - analisi comparativa : Forza Horizon 3 ha ricevuto una patch Xbox One X che aggiunge la presentazione 4K più altri extra a un titolo che già era visivamente impressionante. Lo sviluppatore Playground Games è a buon diritto orgoglioso di questo update, al punto che siamo stati invitati presso il loro ufficio con sede a Lemmington Spa per assistere a una spiegazione dei suoi vantaggi, e ad un vieo guidato. Questa patch X non soddisferà però quelli che desideravano una ...

Roma - Monchi chiarisce : 'Se arriveranno offerte - valuteremo. Il nostro obiettivo è rinforzarci' : La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e soprattutto non vuole ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo è rinforzare la squadra. Un d.s. è sempre contento quando i nomi dei ...

Forza Horizon 3 : a breve arriverà la patch per il supporto a Xbox One X : Xbox One X è una macchina dalle grandi potenzialità, lodata recentemente anche da Crytek, la console ha permesso ai tanti giocatori di poter rivivere alcune esperienze di gioco in una veste rinnovata grazie a delle apposite patch.Nel "catalogo" dei giochi migliorati a breve arriverà anche Forza Horizon 3. Infatti, il capo della divisione marketing di Xbox in Microsoft, Aaron Greenberg ha da poco svelato su Twitter di aver avuto un incontro con ...

Berlusconi : "Forza Italia arriverà al 30% con i voti dei moderati delusi" : Noi abbiamo un progetto per far ripartire l'Italia, mentre il loro massacrerebbe di tasse la nostra economia, e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbero le infrastrutture, accentuerebbero l'...