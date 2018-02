La star di ' Avanti un altro' accerchiato da ragazzini e insultato | ' Mi hanno riempito di

Benevento-Napoli - per Sarri altra goleada per restare davanti? : La Juve ne ha fatti sette al Sassuolo, il Napoli a Benevento vuole rispondere con la stessa moneta. A Sarri basterebbero i tre punti sul campo dell'ultima in classifica, anche se i sei gol rifilati in ...

Cake star – Pasticcerie in sfida : Real Time fa un passo indietro per tornare avanti : Cake Star - Damiano Carrara e Katia Follesa Il venerdì sera in casa Real Time è dolce, dolcissimo. Ormai da mesi il prime Time che apre il weekend è dedicato dal canale 31 alla pasticceria e dopo Bake Off Italia, la sua Celebrity Edition e Junior Bake Off, arriva Cake Star – Pasticcerie in sfida, al via questa sera alle 21.10. Cake Star: Damiano Carrara e Katia Follesa giudici del nuovo programma di Real Time Un programma itinerante, che ...

Grammy Awards 2018 - è polemica. Il presidente della Recording Academy : 'Le donne si facciano avanti nel mondo della musica'. Insorgono le popstar USA : 30 gen 2018 - L'edizione appena conclusa della 'music's biggest night' era per certi versi nata sotto una cattiva stella:

27 anni da eremita nei boschi : "Mi chiedo come fate a stare davanti a un pc per denaro" : "Indirizzo? chiede Vance. Nessuno, risponde Knight. Dove le mandano la posta? Nessuna posta. Dov'è la sua macchina? Nessuna macchina. Con chi vive? Nessuno. Dove? Nei boschi. Da quanto? Decenni. Vance preferirebbe qualcosa di più preciso. Da quale anno? insiste. Knight si concentra per un attimo scrutando fuori dalla finestra, ancora buio. Si ricorda qualcosa: in che anno è stato il disastro nucleare di Chernobyl?"L'anno del ...

ULTIM'ORA : Incidente a Brignole davanti allo star Hotel : Genova - È proprio di questi minuti la notizia di un Incidente in zona Brignole. Ancora non chiare le dinamiche dell'accaduto. Certo è che ad avere la peggio è stato il conducente di una moto di ...

Avanti senza interruzioni per 'conquistare' l'Europa : Diversamente dagli anni passati, non avremo la solita pausa natalizia con le abituali due settimane di stop del campionato. Già il giorno di Santo Stefano si va in campo per la Coppa Italia, il 30 si ...

Paltrinieri : 'Perdere stimola a restare sempre più davanti' : 'Perdere ogni tanto, non sempre, credo possa stimolarci sempre di più. Io sono sereno e convinto di quello che sto facendo. Per adesso mi sto allenando bene, ho perso con un grande atleta, però mi dà ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Martin Fourcade trionfa nella mass start davanti a Johannes Boe! Ottimo settimo Dominik Windisch : Martin Fourcade ce l’ha fatta a spezzare il dominio di Johannes Boe. Dopo quattro gare senza vittoria, il francese ha trionfato nella mass start di Annecy. Una gara da protagonista assoluto, vinta di prepotenza, sempre davanti a tutti e soprattutto senza alcuna esitazione al poligono (20/20). Il rivale norvegese, reduce da un poker di vittorie, è stato quindi costretto ad arrendersi ma si è dimostrato una volta di più un osso ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Justine Braisaz vince la mass start in casa davanti a Kryuko e Dahlmeier. Nona Dorothea Wierer : La prima vittoria in Coppa del Mondo è finalmente arrivata per Justine Braisaz. Dopo i due secondi posti di Oestersund, la francese è riuscita a vincere la sua prima gara trionfando nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand, davanti al suo pubblico. Un’affermazione importante, in una gara come sempre avvincente ed entusiasmante. La transalpina ha gestito alla grande i nervi, specie all’ultimo poligono, dove è stata l’unica ...

Alena Seredova : “Di corna non è mai morto nessuno… Si va avanti - si può stare anche meglio” : Che sia molto bella si sa. Ma Alena Sredova è anche molto ironica e diretta. Durante la sua chiacchierata nel programma Le capitane su Spike Tv, la modella ha parlato della fine della sua storia con Gianluigi Buffon (ora compagno di Ilaria D’Amico): “Per essere una… (ha detto, mimando il gesto delle corna, ndr)… non è mai morto nessuno. Si può andare tranquillamente avanti, si può stare anche bene e si può stare anche meglio”. ...

Open Fiber - starace : "Avanti con il progetto ma non ha senso acquistare la rete" : 'Non c'e' interesse all'acquisto della rete perché non ha proprio senso industriale' ha affermato, in un'intervista all'Economia del Corriere, L'Amministratore Delegato di Enel che con Cassa Depositi ...

