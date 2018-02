La rivelazione choc della Toffa | Il malore? Ho avuto il cancro

Gomorra - la rivelazione choc : «La serie tv ha pagato il boss» : Ha aspettato la fine del processo, poco prima che sulla storia della villa di Gomorra affittata dai camorristi calasse il sipario. Ha atteso l?ultimo momento utile per raccontare un...

La rivelazione choc di Miss Kazakistan : Sono un uomo : Miss Kazakistan? È un uomo. Il 22enne Ilay Dyagilev ha superato la concorrenza di ben 4 mila concorrenti e così è riuscito a beffare i giudici con un semplice trucco: ha usato la biancheria intima della sua fidanzata. La confessione è avvenuta nel corso della finale. Durante il concorso l'uomo si è presentato truccato come una donna con il nome "Alina Alieva". Quando ha rivelato le sue vere generalità, gli organizzatori ...

Massimiliano Allegri fredda Ambra Angiolini con una rivelazione schock : Per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini non ci sarà nessun matrimonio, almeno per ora. La smentita è arrivata dal diretto interessato durante una conferenza stampa sportiva, che aveva momentaneamente spostato l’attenzione sulla cronaca rosa. Quella tra il tecnico della 'Vecchia Signora' e l’attrice romana ultimamente è una delle coppie più bersagliate dai paparazzi e la gente sembra davvero apprezzare, spinti anche dalla freschezza di questa ...

“Mi puzzano parecchio…”. La rivelazione choc di Aurora Ramazzotti (e non sono i piedi). La bella figlia di Michelle Hunziker lo dice così senza nessun ritegno : Il Festival di Sanremo è alle porte e come sappiamo a calcare il palco dell’Ariston ci sarà anche Michelle Hunziker. Per la conferenza stampa la conduttrice svizzera si è presentata con un elegantissimo tailleur e ha detto che per la 68esima edizione della kermesse canora indosserà anche abiti firmati Alberta Ferretti e Moschino. Ad accompagnare la showgirl, per farla sentire un po’ più in famiglia, è andata anche Aurora, la ...

“Sandra e Raimondo sono ancora in casa…”. La rivelazione choc che ha lasciato tutti di sasso. Il mistero su una delle coppie più belle e amate di sempre : Un racconto che ha lasciato davvero di sasso chi stava lì ad ascoltare e tutto il pubblico a casa. ancora fantasmi e presenza oggetto di dibattito a ‘Domenica Live’. In studio, il nipote adottivo di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, e sua madre che sostengono di avere visto recentemente le loro ombre in casa. Nell’ultimo periodo della sua vita anche Vianello avrebbe confessato di aver visto dei suoi familiari defunti. ...

Antonella Mosetti piange da Barbara d’Urso : rivelazione choc su Asia : Barbara d’Urso: Antonella Mosetti rivela il passato choc di Asia Nuccetelli Antonella Mosetti è stata intervistata insieme a sua figlia Asia Nuccetelli da Barbara d’Urso, rivelando anche cose sconcertanti sul passato di Asia e i suoi amori vissuti. L’ex ragazza de Non è la Rai si è addirittura commossa nel rivedere le immagini del matrimonio insieme al padre di Asia, Alessandro Nuccetelli, il quale ha voluto anche mandare un ...

“Con gli uomini ho chiuso - voglio una donna”. La rivelazione choc della star che ha lasciato i fan a bocca aperta : quelle parole - pronunciate in diretta - che hanno fatto sgranare gli occhi al pubblico. Una svolta davvero inaspettata per lei - da poco tornata single : Cantante, personaggio televisivo, star dei social network. Difficile descrivere in una sola parola la bella Kerry Katona, artista britannica che il mondo ha conosciuto e apprezzato grazie innanzitutto alla sua musica e poi alla sua bellezza. Era il 1999 quando insieme a Liz McClarnon e Natasha Hamilton quella che all’epoca era una ragazzina fondava le Atomic Kitten, iniziando a calcare i palchi del Regno Unito prima e del mondo poi. ...

Cos'è il clistere?/ Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta : la rivelazione choc in diretta (Isola dei Famosi 2018) : Cos'è il clistere? Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. la rivelazione dell'attrice durante la seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2018 mette in imbarazzo un po' tutti...(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:19:00 GMT)

Isola dei Famosi - la rivelazione choc della Henger : "Monte ha portato la droga sull'Isola" : La seconda puntata dell 'Isola dei Famosi è partita con una rivelazione choc da parte di Eva Henger: 'Francesco Monte si è fatto le canne quando eravano nella villa in Honduras'. Una rivelazione ...