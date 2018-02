La rinascita di Federica Brignone | «Ora sono libera | anche di vincere»

vanityfair

(Di domenica 11 febbraio 2018) Se immaginassimo la carriera di un atleta sotto forma di puzzle, non sempre riusciremmo a intuirne il disegno finale. Può capitare infatti che ci siano periodi in cui alcuni pezzi non combaciano, costringendo quindi lo sportivo a fermarsi per ritrovare il filo conduttore. E’ successo più o meno cosìalla sciatrice azzurra, classe 1990, che prima della sua vittoria numero uno in Coppa del Mondo nell’ottobre del 2015 aveva addirittura pensato al ritiro: «Venivo da una serie di infortuni e in pista avevo strane sensazioni», ci ha rivelato prima di partire per l’Olimpiade invernale in Corea. «Midetta, o ricomincio a sciareoppure basta». LEGGICosa abbiamo visto (veramente) alla cerimonia d'apertura E’ andata bene, ora possiamo dirlo. «Mi ero data il 2015 come deadline e ho vinto la prima gara della stagione. Per me è stata come la fine di un ...