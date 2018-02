Karamoh Video Inter Bologna | il primo gol in Serie A | è un capolavoro!

Diretta/ Inter Bologna - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : Karamoh realizza il nuovo vantaggio! : Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Gol Karamoh : una rete fantastica del giovane dell’Inter - Candreva “dimenticato” [VIDEO] : Gol Karamoh, il giovane francese raccoglie al meglio l’occasione datagli da Spalletti e si mette subito in mostra in occasione della gara contro il Bologna giocata da titolare. Buon impatto sull’azione del vantaggio di Eder, poi dopo la rete del pari di Palacio ci pensa proprio il buon Karamoh a riportare in vantaggio l’Inter con un gol davvero molto bello. Azione splendida partita dalla destra e conclusa con il mancino alle ...

Gol Eder : basta un minuto all’Inter per passare in vantaggio! Karamoh e Brozovic “confezionano” l’assist [VIDEO] : Gol Eder, dopo un minuto ed una manciata di secondi, l’Inter è già in vantaggio. Si tratta del 4° gol nelle ultime 5 gare giocate da titolare dall’attaccante interista, troppo spesso relegato a vice Icardi. Quest’oggi l’attaccante deve dire grazie a Karamoh e Brozovic i quali hanno lavorato al meglio un pallone sulla fascia destra, messo in mezzo dal croato e girato verso la porta di Mirante proprio da Eder che ha ...

I tifosi vogliono Karamoh in campo - Spalletti lo boccia e spiega il motivo Video : Uno dei pochi giocatori a salvarsi nel match pareggiato sabato dall'Inter contro il Crotone [Video], in casa per 1-1, è stato sicuramente il giovanissimo attaccante francese, Yann #Karamoh. Il giocatore è stato tra i pochi a entusiasmare lo stadio e a cercare di saltare uomo per creare quella superiorita' ella trequarti avversaria che non si era mai creata per tutto il corso della partita, anche a causa di una condizione fisica non proprio ...

Diretta/ Inter-Pordenone (risultato live 0-0) streaming video Rai : occasioni per Karamoh e Perisic : Diretta Inter Pordenone: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i nerazzurri sfidano i sorprendenti friulani negli ottavi di Coppa Italia(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 22:31:00 GMT)