Juve | si ferma Barzagli | risentimento al polpaccio destro Tottenham a rischio

LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 : si riparte - Viola fermati dal palo nel primo tempo Video : A tra poco con la cronaca del secondo tempo 45+3' - Nessuna delle due squadre forza la giocata: si attende il fischio del direttore di gara 45' - Saranno 4 i minuti di recupero in questo primo tempo ...

Marchisio non lascia la Juve : la conferma : Da parte sua e da parte nostra non ci sono segnali forti che possono far pensare a un trasferimento", ha dichiarato l'amministratore delegato dei bianconeri ai microfoni di 'Premium Sport'. Per il '...

Juventus - il bollettino medico : le novità su Douglas Costa - si ferma un altro uomo che “inguaia” Allegri : “Mattinata di lavoro tattico quest’oggi a Vinovo, dove i ragazzi di mister Allegri sono scesi in campo per preparare al meglio la trasferta di campionato che li vedrà protagonisti venerdì sera alle 20.45 allo stadio “Artemio Franchi”, ospiti della Fiorentina. Douglas Costa è rientrato in gruppo, mentre Stefano Sturaro, che nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una distorsione al ginocchio e alla caviglia ...

Juventus - Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma : “Hanno espresso il loro…” : Juventus, Rugani nel mirino dell’Arsenal. L’agente conferma: “Hanno espresso il loro…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Rugani- Una stagione altalenante per Daniele Rugani. Partito con grandi aspettative e con un ruolo da titolare assoluto, il difensore bianconero, ha perso la sua maglia da titolare. Complice alcuni ...

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Infortunio Barzagli - tegola Juventus : il difensore si ferma nel riscaldamento : Infortunio Barzagli – Dopo la gara tra Verona e Roma continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un match di grande interesse è quello che metterà di fronte Juventus e Sassuolo, gara importante per i rispettivi obiettivi, in particolar modo la squadra di Allegri, in attesa della gara del Napoli, ha intenzione di tornare in testa alla classifica. Nel frattempo arrivano brutte notizie per il tecnico ...

Juventus - Bernardeschi e Douglas Costa si fermano : Juventus, Bernardeschi e Douglas Costa si fermano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... SASSUOLO-Juventus – La Juventus è rientrata nella notte dalla trasferta di Bergamo. Ieri sera ha ipotecato la finale di Coppa Italia battendo per 1-0 l’Atalanta nell’andata. I bianconeri sono tornati al lavoro nella tarda mattinata di oggi. AL LAVORO PER ...

Serie A Genoa - Rossi si ferma : Juventus a rischio : GENOVA - Allarme Giuseppe Rossi in casa Genoa . A due giorni dalla sfida contro la Juventus , l'attaccante ha abbondonato prima della chiusura l'allenamento a causa dei postumi di un lieve ...

Juventus - Allegri conferma il 4-3-3 : così Dybala non è più insostituibile : Sono infatti cinque i mesi prima che ci separano dal termine della stagione, un lasso di tempo nel quale sia il mondo di Dybala che quello della Juve potrebbero cambiare drasticamente. di FRANCESCO ...

Napolimania : Banti e Calvarese da fermare. Juve - ora aiuta tu gli arbitri : POSSIBILI SOLUZIONI - P er crescere, il calcio potrebbe prendere ancora una volta spunto dagli altri sport. Dal basket, per esempio, dove in NBA, da un certo punto della partita in poi, ogni episodio ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : i pali fermano Cagliari e Juventus! Diretta gol live score : Risultati Serie A, 20^ giornata: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Il Napoli si conferma in vetta, vince anche il Milan ma il vero colpo è quello del Benevento(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:23:00 GMT)

LIVE Cagliari-Juventus - 20a giornata Serie A in DIRETTA : 0-0 - Bernardeschi dal 1' - Dybala confermato titolare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Cagliari-Juventus, posticipo serale della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Vecchia Signora al Sant’Elia cerca la settima vittoria consecutiva per mantenere la velocità di crociera del Napoli e, magari, approfittare di qualche passo falso dei partenopei. Reduce dalla vittoria nel derby di Coppa Italia contro il Torino, la Juve è l’unica squadra, tra le prime ...

Juve - Schalke conferma prestito Pjaca : (ANSA) - TORINO, 4 GEN - "Marko Pjaca ci raggiungerà domani". Un tweet dello Schalke 04 conferma il trasferimento dell'attaccante croato della Juventus, in prestito, al club della Bundesliga: "Tutto è ...