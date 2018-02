Juve | col Tottenham riecco Brych | l’arbitro della finale di Cardiff

Napoli da favola - Lazio dominata e “messaggio” alla Juve : questo sì che è calcio spettacolo! : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

Juve - forza mentale e muro dietro. Ma col Tottenham serve più qualità : La Juve a Firenze vince una partita di quelle che valgono sei punti. Usa le armi della svolta post-Marassi: una solidità difensiva impressionante e una forza mentale contagiosa. Così succede che il ...

Coppa Italia - polemiche per Juventus-Atalanta di mercoledì alle ore 17 - 30 : ecco il motivo dell’orario ‘scomodo’ : Juventus-Atalanta, semifinale di Coppa Italia, sta facendo molto discutere per la decisione della Lega serie A di piazzare l’incontro alle ore 17,30 di mercoledì 28 febbraio. I tifosi sono in rivolta, dato che sarà difficile per un normale lavoratore assistere all’incontro, ancor più complesso andare all’Allianz Stadium. La Lega però ha voluto chiarire le motivazioni che l’hanno obbligata a scegliere questa ...

Sampdoria - Praet ed il calciomercato : i contatti con la Juventus ed il “tradimento” col Genoa - parla il belga! : Il centrocampista belga della Sampdoria, Dennis Praet, ai microfoni dei suoi connazionali di Elevensports.be, ha parlato di diverse vicende che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi in chiave calciomercato: “Juventus? Non dico nulla su questo, ma so che ci sono stati dei contatti con la Sampdoria. E’ un segnale che sto facendo un buon lavoro, ma per il momento sono ancora molto felice qui e non voglio andarmene”. Praet ...

Juve - Allegri : "Bravi a difenderci : certe gare vanno gestite così. Dybala col Tottenham? Difficile..." : Allegri si gode il successo ma riconosce il valore dell'avversario: "Faccio i complimenti ai miei e alla Fiorentina - dice il tecnico della Juve a Premium Sport -, che ci ha portato una bella ...

La Juventus stende la Fiorentina 2-0 : l'ex Bernardeschi e Higuain dopo il rigore dato e annullato col Var ai viola : La Juventus batte 2-0 la Fiorentina al Franchi e torna al primo posto, in attesa della partita del Napoli contro la Lazio . Decidono nella ripresa un gol del grande ex Bernardeschi su punizione , con ...

Bernardeschi-Higuain : colpo 0-2 al Franchi - Juve di nuovo prima : Il grande ex e il Pipita firmano nella ripresa la sofferta vittoria dei bianconeri, che si riportano a +2 sul Napoli. Esce battuta un'ottima Fiorentina, cui Guida toglie un rigore nel primo tempo con l'ausilio del Var. Per la squadra di Pioli anche un clamoroso palo colpito da Gil Dias al 38'

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “in arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0 all'intervallo. Palo di Gil Dias e rigore negato ai viola - bianconeri in difficoltà : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24giornata della Serie A 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : 0-0 all’intervallo. Palo di Gil Dias e rigore negato ai viola - bianconeri in difficoltà : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : i bianconeri per sorpassare il Napoli in testa. Spettacolo al Franchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

Fiorentina-Juve - Simeone jr vs Higuain : figli d'arte che hanno colpito Buffon e Viola : Cholito , perché papà Diego Simeone era El Cholo in Argentina, contro Pipita , perché Jorge Higuain, ex difensore, era soprannominato El Pipa, : saranno loro a infiammare il Franchi con un duello ...

L’ex Juve Miccoli ‘punge’ bianconeri : tifosi furiosi : Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, l’ex attaccante della Juventus, Fabrizio Miccoli, ha parlato della lotta scudetto con dichiarazioni che non faranno piacere ai suoi vecchi tifosi: “Spero vinca il Napoli. Sono un simpatizzante della squadra azzurra: la società si merita di vincere lo Scudetto per i tanti sacrifici fatti in questi anni. Non ho nulla contro la Juventus, ma dopo tanto tempo mi piacerebbe che ...

