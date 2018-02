Judo | European Cup Cadetti 2018 | ORO per Alessio Graziani e Martina Esposito a Follonica

Judo - European Open Sofia 2018 : tripletta di ori russi nella capitale bulgara - vince anche il veterano Alexander Mikhaylin : Mentre le donne erano impegnate in terra lusitana, Sofia ha ospitato l’equivalente torneo dell’ European Open maschile. La capitale bulgara ha premiato in particolare gli atleti russi , che hanno conquistato sette medaglie, di cui tre d’oro. A spiccare è soprattutto il successo del peso massimo Alexander Mikhaylin , trentottenne dal palmarès molto fornito, che è tornato in gara lo scorso anno dopo alcune stagioni di stop. Oltre a ...

Judo - European Open Odivelas 2018 : doppio oro per Giappone e Canada in Portogallo : Odivelas, cittadina portoghese situata a pochi chilometri dalla capitale Lisbona, ha ospitato nel fine settimana un torneo European Open dedicato alle categorie femminili, al quale non hanno preso parte atlete italiane. Presente con sole sette atlete, il Giappone ha conquistato cinque medaglie, firmando due ori con Tamami Yamazaki, che si è imposta nella categoria 48 kg superando in finale la connazionale Mai Umekita, e Shiyu Umezu (78 kg). Due ...