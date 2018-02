Judo | European Cup Cadetti 2018 | Assunta Scutto e Veronica Toniolo trionfano a Follonica

oasport

(Di domenica 11 febbraio 2018) Prima giornata di combattimenti a, sede della tradizionale tappa italiana dell’Cupdi. A brillare sono state soprattutto le azzurrine, capaci di conquistare ben otto medaglie, mentre i ragazzi si sono dovuti accontentare dei piazzamenti a ridosso del podio. Partiamo dalla categoria 48 kg, dove la finale ha visto Alessiasconfiggere in appena sette secondi Sara Lisciani: le due hanno realizzato una tripletta insieme a Sara Zuccaro, bronzo, mentre il poker è sfuggito solo per via dell’ungherese Timea Kardos, che ha privato del podio Carlotta Avanzato. Vittoria anche per la quattordicenne, che tra le 52 kg ha sconfitto per waza-ari l’uzbeka Nilufar Ermaganbetova, in una categoria dove Federica Silveri ha centrato il bronzo. Lucrezia Tantardini ha raggiunto la finale delle 40 kg, nella quale però ha subito un ...