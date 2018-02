Joann van den Herik | la cugina delle Hadid che dice no a Photoshop

vanityfair

LA MODELLA XL JOANN VAN DEN HERIK, CUGINA DELLE DUE SORELLE HADID, SI FA FOTOGRAFARE IN UNA SERIE DI…

(Di domenica 11 febbraio 2018) È un affare di famiglia la moda in casa. Dopo le top Gigi e Bella ora arriva in scenavan den, la lorodiciannovenne: orgogliosamente curvy, è al suo primo vero ingaggio e sta già attirando l’attenzione del mondo, perché ha posato in lingerie e rigorosamente senza fotoritocco per la campagna Gorgeus DD di Debenhams. LA PERFEZIONE, QUELLA VERA «Ho sempre voluto essere una modella, ma non pensavo ci fosse mercato per una persona con la mia taglia. Penso sia molto importante mostrare a tutti i ragazzi e le ragazze che la taglia non importa, e che siamo perfette così come siamo», ha fatto saperein una nota diffusa in occasione del lancio della campagna. LEGGI ANCHESenzasiamo stupefacenti Un’idea che ha abbracciato da subito con convinzione, perché in realtà è da sempre che sui social la piccola di casasi fa portavoce ...