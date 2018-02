Isola | la malinconia assale Filippo | “E’ stranissimo essere un genitore”

DANIELE BOSSARI/ Ripensamenti per Isola dei famosi 2018? No! solo malinconia per la "sua" Milano... : DANIELE BOSSARI, prossimo opinionista in studio dell’Isola dei famosi 2018, ha palesato negli ultimi giorni sui social un pizzico di malinconia. Riucistà a non far rimpiangere Signorini?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:15:00 GMT)