Irlanda-Italia | Sei Nazioni femminile 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il

L'Irlanda schianta l'Italia 56-19 - uguagliato il record dei 14 ko consecutivi : Allora Italia e Irlanda se la giocavano alla pari , nel 1997 la battemmo anche a Bologna, : adesso i verdi sono terzi al mondo dopo gli All Blacks , che hanno surclassato l'anno scorso a Chicago, e l'...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Italia 56-19. Le pagelle degli azzurri - Parisse e Minozzi tra i pochi a salvarsi : Una brutta disfatta, soprattutto nel primo tempo, per quanto riguarda l’Italia del Rugby, che esce sconfitta per 56-19 a Dublino nella seconda giornata del Sei Nazioni per mano dei padroni di casa dell’Irlanda. Un match mai in discussione, con gli azzurri che ci hanno provato solo negli ultimi minuti. Andiamo a rivivere la partita con le pagelle degli azzurri. Matteo Minozzi, voto 7,5: ancora una volta l’estremo azzurro è uno ...

Sei Nazioni 2018 : Irlanda dominante a Dublino - l’Italia ci mette l’orgoglio e viene sconfitta 56-19 : Si sapeva che sarebbe stato un inizio durissimo, il peggio infatti è arrivato. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Inghilterra, l’Italia del rugby viene battuta anche nel secondo, durissimo, turno del Sei Nazioni in casa dell’Irlanda. In quel di Dublino finisce 56-19 per i Verdi che partono fortissimo e poi si gestiscono nel primo tempo, quando l’orgoglio dei ragazzi di Conor O’Shea sale, portando gli avanti a ...

LIVE Sei Nazioni 2018 - Irlanda-Italia in DIRETTA : 56-19 - gli azzurri sfiorano il punto di bonus. I verdi firmano otto mete : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Gli azzurri, dopo la batosta subita all’Olimpico contro l’Inghilterra, vanno a caccia della vittoria di lusso contro i verdi che all’esordio hanno invece espugnato la Francia con un gran drop allo scadere. I ragazzi di Conor O’Shea lotteranno come leoni e cercheranno di mettere in difficoltà una ...

