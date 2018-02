“Io sono con te…” Parole incredibili | le più belle per Ermal Meta A Sanremo ha

“Io queste cose con gli uomini non le faccio!”. Lite e lacrime in diretta a Domenica Live. L’argomento scotta (parecchio) e gli animi si scaldano - ma quelle parole sono coltellate. Persino Barbara D’Urso resta senza parole : Brutta Lite, quella andata in onda a Domenica Live durante il confronto sul caso ‘canne’ all’Isola dei Famosi. Oggetto del dibattito, ancora una volta le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte: secondo la Henger, Monte avrebbe portato droga nella casa dove erano riuniti prima di arrivare sull’isola. A seguito di quell’accusa, sono stati in molti a condannare la Henger e le polemiche continuano. E quando tra gli ...

“Non si lava le parti intime”. Accusa choc della vip ospite di Barbara D’Urso. Trash in tv : quelle parole taglienti rivolte proprio a lui - che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. “Io ci sono andata a letto ed ecco cosa mi è successo…”. Davvero da non credere : Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che ...

Pierfrancesco Favino : «L’Ariston è il posto dove posso dire : “Io sono anche questo”» : «Non avrei mai immaginato di presentare il Festival. Ieri un mio amico mi ha chiamato e continuava a dirmi: “Non ci posso credere!”. Era uno di quelli con cui facevo i gruppi d’ascolto. Li abbiamo fatti tutti, no? Ci si trova a casa di uno o dell’altro, si ascoltano le canzoni, si parla malissimo di tutti, si scrivono dei fogliettini con il nome del vincitore e si scommette qualcosa… Io ho azzeccato solo una volta, Riccardo Cocciante che cantava ...

Noemi - parla il meccanico indagato : “Io - incastrato dal padre di Lucio - sono innocente” : Noemi, parla il meccanico indagato: “Io, incastrato dal padre di Lucio, sono innocente” “Non l’ho uccisa io, dietro a questo piano c’è Biagio Marzo, vogliono incastrarmi”. Il meccanico Fausto Nicolì respinge le accuse lanciate dal carcere dall’ex fidanzato di Noemi. “La sera delitto? Ero a casa”.Continua a leggere “Non l’ho uccisa io, dietro a questo […] L'articolo Noemi, parla il ...

Morti in corsia a Saronno - il medico arrestato : “Io sono il migliore” : Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” Continua a leggere L'articolo Morti in corsia a Saronno, il medico arrestato: “Io sono il migliore” sembra essere il primo su NewsGo.

Valentina Dallari/ Uomini e Donne - in cura per disturbi alimentari : Nicole Mazzocato - “Io ci sono sempre” : Valentina Dallari: Uomini e Donne, l'ex tronista in cura per disturbi alimentari. L'amica Nicole Mazzocato su Instagram: “Io ci sono sempre”. Tanti messaggi di affetto sui social(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 12:25:00 GMT)

GIORGIO PANARIELLO/ Video - monologo sul padre : “Io non ti ho mai conosciuto e tu non sai che sono tuo figlio” : GIORGIO PANARIELLO ha dato vita ad un emozionante monologo nel corso della puntata di ieri sera di 'PANARIELLO sotto l'albero'. Emozione tra il pubblico per la dedica al padre.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:45:00 GMT)

Ciclismo - Chris Froome : “Io sono asmatico - farò chiarezza. Il primo obiettivo è il Giro d’Italia” : Nonostante la positività al salbutamolo riscontrata nell’ultima Vuelta di Spagna, con valori doppi rispetto a quanto consentito, Chris Froome non sembra affatto preoccupato dal rischio squalifica che pende sul suo capo. Intervenuto ieri nel corso di una trasmissione della BBC, il britannico si è detto convinto di uscire integro dalla vicenda: “sono consapevole dell’immagine che si porta dietro il mio sport e sento forte il peso ...

Boschi - Cacciari : “Io non la ricandiderei. Votare Pd? Devo pensarci. Sono stufo di scegliere il meno peggio” : “Boschi? Io non la ricandiderei assolutamente, ma non perché penso che sia colpevole nella vicenda Etruria, ma perché certamente non porterebbe un voto al Pd. Boschi si dimetta, quereli chi vuole, come Travaglio, e chiarisca. Poi può tornare in politica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il filosofo Massimo Cacciari si pronuncia sul caso Boschi-Etruria. Non è d’accordo il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, che ...

“Io sono” il libro che racconta la Trisomia 9 a mosaico : E’ stato presentato “Io sono”, il libro fotografico che racconta la Trisomia 9 a mosaico, malattia rara. Tra parole e immagini. A cura di Martina Biagi e Emiliano Cribari. Sonia, Margherita, Maya, Giuseppe, Federico, Francesca, Manuel e Ginevra. Alcuni di loro…Continua a leggere →