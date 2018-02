' Io molestata a 16 anni' Ex campionessa mondiale di nuoto accusa il suo coach

Nuoto - Ariana Kukors denuncia il suo allenatore : “Mi ha molestata sessualmente - avevo 16 anni”. La confessione della Campionessa del Mondo : Ariana Kukors ha denunciato il suo ex allenatore Sean Hutchison per averla molestata sessualmente quando aveva 16 anni. La Campionessa del Mondo dei 200m misti a Roma 2009 ha deciso di confessare tutto dopo 12 anni da quegli eventi drammatici. La 28enne statunitense, sulla scia di quanto sta succedendo nel Mondo della ginnastica artistica con l’ex medico della Nazionale condannato a oltre 300 anni di carcere complessivi, si è fatta ...

Carlo Verdone difende Zeffirelli e sbotta : "Ti hanno molestata? Vai subito dai carabinieri - non aspetti 25 anni" : Carlo Verdone non ci sta. «Pure Zeffirelli hanno accusato? Ma poveretto, ma lo lascino in pace, sta pure poco bene. Sono indignato, basta, mi pare che stiamo esagerando. A me queste...