Inzaghi | ' Tre sconfitte di fila? Non sono preoccupato Ne usciremo'

DIRETTA/ Napoli-Lazio (risultato finale 4-1) streaming video e tv : Sarri umilia Inzaghi ! : DIRETTA Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Lazio - tre ruoli per Luis Alberto : Inzaghi cerca la soluzione migliore : Olé, Luis Alberto col Genoa può sdoppiarsi in tre: regista, mezzala o fantasista. Questo è il dilemma che verrà sciolto solo oggi a Formello. La prima ipotesi però si sta lentamente dissolvendo: ...

Milan-Lazio dalle ore 18 La Diretta Inzaghi deve rinunciare a Immobile ma non trema : Il Milan di Rino Gattuso vuole dare continuità di risultati dopo il successo di Cagliari, e torna a giocar a San Siro di fronte ai propri tifosi: ad attendere i rossoneri una partita certo non facile, ...

De Vrij illude Inzaghi - ma la Lazio non va oltre l'1-1 con la Fiorentina : La Lazio ospita all'Olimpico una Fiorentina che ha racimolato un solo punto nelle ultime tre uscite in campionato e che, con una vittoria, aggancerebbe Milan, Bologna e Chievo al settimo posto. Gli uomini di Simone Inzaghi, invece, vogliono i tre punti per mettersi alle spalle la sconfitta nel derby e per continuare la propria corsa verso la Champions. I padroni di casa si schierano con il classico 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali, linea ...