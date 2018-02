Inter | Miranda ko | esordio Lisandro Lopez

Inter-Bologna - svirgolata di Miranda e Palacio non perdona : il ‘trenza’ non esulta [VIDEO] : Inter e Bologna sono in campo per la 24^ giornata di Serie A, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che manca ormai da 8 parite. La partenza della squadra di Spalletti è stata ottima con Eder che ha sbloccato subito il match dopo un’azione confezionata da Karamoh e Brozovic. Il Bologna però è riuscito a pareggiare con il grande ex Rodrigo Palacio: svirgolata clamorosa di Miranda e l’argentino non ha perdonato. Il ...

Video/ Inter-Roma (1-1) : highlights e gol. Miranda : El Sha? gol che dovevamo prendere (Serie A 21^ giornata) : Video Inter-Roma (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. Big match a San Siro con Spalletti che ritrova i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:13:00 GMT)

Inter - Miranda : 'Lisandro Lopez arma in più' : Joao Miranda, difensore dell 'Inter, è Intervenuto a Premium Sport: ' Il pareggio è giusto, peccato perché nel primo tempo non abbiamo giocato bene come nel secondo, quando abbiamo creato tantissime occasioni'. Cosa è successo a questa squadra? 'Un periodo ...

Probabili formazioni Inter-Roma : Miranda torna titolare - Di Francesco con Dzeko : Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Juan Jesus, Emerson, Moreno, Strootman, Under, Schick, Defrel Notizie sul tema Inter-Roma diretta tv e streaming: dove vederla, orario e Probabili formazioni Roma, ...

Inter-Roma - probabili formazioni e ultimissime : assenze pesanti tra i giallorossi - torna Miranda : Inter-Roma, probabili formazioni e ultimissime: assenze pesanti tra i giallorossi, torna Miranda Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Roma, probabili formazioni E ultimissime – Il campionato ritorna con un big match: la 21a giornata vedrà infatti sfidarsi Inter e Roma. Calcio d’inizio questa sera alle ore 20.45. Una partita molto importante, ...

Probabili formazioni / Inter Roma : il ritorno di Miranda. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Roma: Diretta tv, orario, le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita fra due big in difficoltà (21^ giornata Serie A)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Inter - buona notizia dopo lo spavento : Joao Miranda disponibile contro la Roma Video : In casa #Inter non si guarda solo al mercato [Video], con il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini, che stanno lavorando per rinforzare la rosa seguendo i dettami del tecnico nerazzurro, Luciano #Spalletti. La squadra [Video], intanto, sta lavorando sul campo per preparare il fondamentale match di campionato, che si giochera' contro la Roma domenica 21 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza. ...

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato gennaio : meglio con Miranda o Skriniar? : Lisandro Lopez all'Inter, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:57:00 GMT)

Serie A - Inter. Miranda ok per la Roma. D'Ambrosio spera : Torna a lavoro anche l'Inter, dopo l'insolita sosta di metà gennaio. La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Appiano Gentile, dove ha cominciato la preparazione per il prossimo delicato ...

Inter - Miranda rinuncia alle ferie : il brasiliano vuole esserci contro la Roma : Per favorire un recupero più rapido, scrive la Gazzetta dello Sport , il brasiliano non partirà in questo periodo di stop del campionato e lavorerà in Pinetia per guarire il prima possibile dal ...

Pagelle/ Milan Inter (risultato 1-0) : i voti della partita. Ranocchia fa rimpiangere Miranda (Coppa Italia) : Pagelle Milan Inter: i voti della partita di Coppa Italia, giudizi sui migliori e peggiori a San Siro per il derby valido per i quarti di finale (27 dicembre)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:33:00 GMT)

Inter : Miranda e D'Ambrosio out in Coppa : MILANO, 26 DIC - L'Inter, per il derby di Coppa Italia di domani valido per i quarti di finale, deve fare a meno di Miranda e D'Ambrosio entrambi infortunati. In difesa scelte dunque obbligate per ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia 2018 : probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli - out Miranda e D’Ambrosio : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima. Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista ...

Inter - lesione legamento per D'Ambrosio e al Soleo per Miranda : Roma, 24 dic. (askanews) Brutte notizie in casa Inter. Questa mattina Danilo D'Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere ...