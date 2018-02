Inter | Brozovic contro San Siro | il pubblico lo fischia | lui applaude ironico

Gol Eder : basta un minuto all’Inter per passare in vantaggio! Karamoh e Brozovic “confezionano” l’assist [VIDEO] : Gol Eder, dopo un minuto ed una manciata di secondi, l’Inter è già in vantaggio. Si tratta del 4° gol nelle ultime 5 gare giocate da titolare dall’attaccante interista, troppo spesso relegato a vice Icardi. Quest’oggi l’attaccante deve dire grazie a Karamoh e Brozovic i quali hanno lavorato al meglio un pallone sulla fascia destra, messo in mezzo dal croato e girato verso la porta di Mirante proprio da Eder che ha ...

Inter - Brozovic via : ecco dove : Marcelo Brozovic sempre con le valigie in mano. La prossima estate, salvo sorprese, il croato lascerà l' Inter . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il numero 77 nerazzurro può finire al Watford .

Caos Inter - faida nello spogliatoio : Icardi contro Brozovic - torna la pace con Perisic - giallo Skrniar! : Dalla presunta crisi con Wanda Nara ai dissidi con Brozovic e Perisic, documentati da indizi social. Mauro Icardi è finito nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni per alcune sue ‘mosse’ su Instagram. L’attaccante argentino infatti ha smesso di seguire la moglie sul noto social network e la showgirl ha cambiato il nome all’Interno del suo account da Wanda Icardi a Wanda Nara. Ma non è tutto, perchè Maurito ha ...

Icardi contro i croati / Faida nell’Inter : Brozovic e Perisic contro il capitano - e intanto Raiola… : Icardi contro i croati, Faida nell'Inter: Brozovic e Perisic contro il capitano, e intanto Raiola. Spogliatoi nerazzurro in agitazione, con il numero 9 contro i propri compagni(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Inter - Ausilio svela tutto : Brozovic - l’infortunio di Icardi ed il futuro dell’attaccante : L’Inter ha concluso il calciomercato senza il sussulto finale, delusione tra i tifosi nerazzurri che si aspettavano sicuramente di più dalla dirigenza. Nel frattempo torna a parlare Ausilio: “Brozovic? Non c’è mai stata una trattativa perché non c’era un sostituto all’altezza, solo una manifestazione d’Interesse da parte di un club. Spalletti punta su di lui, il croato è un calciatore di spessore ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Ipotesi scambio William Carvalho-Brozovic ma Pinamonti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: Ipotesi di scambio tra William Carvalho e Marcelo Brozovic ma Pinamonti blocca tutto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Inter - scambio Brozovic-Schneiderlin : no dell'Everton : Nuova idea per il mercato dell' Inter : come riferito da Sky Sport , i nerazzurri hanno proposto all' Everton uno scambio tra Marcelo Brozovic e Morgan Schneiderlin , ma i Toffees hanno rifiutato.

Calciomercato Inter - sfumato Pastore. Stop alla cessione di Brozovic : MILANO - La trattativa tra l' Inter e il Psg per Javier Pastore è definitivamente tramontata. L'accordo tra i due club non è stato trovato e Marcelo Simonian , agente dell'attaccante argentino, ...

BROZOVIC VIA DALL'Inter? / Calciomercato news - a Siviglia solo con un sostituto : si valutano Mbia e Donsah : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:47:00 GMT)

