Inter-Bologna | Spalletti soddisfatto di Karamoh | parla di “false aspettative” e del caso

: #InterBologna è... questo gol di @Ibra_official ma non solo! ?? Guarda la top 5?? su @Dugout ??… - Inter : #InterBologna è... questo gol di @Ibra_official ma non solo! ?? Guarda la top 5?? su @Dugout ??… - Inter : 25' - Il pareggio del Bologna con Palacio. L'argentino si ritrova a tu per tu con #Handanovic e con il destro a inc… - VarskySports : 1?Napoli 63 2?Juventus 62 3?Lazio 46 4?Inter 45 5?Roma 44 6?Sampdoria 38 7?Milan 38 8?Atalanta 37 9?Udinese 33 ??Tor… -

(Di domenica 11 febbraio 2018) “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’, Lucianondo ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di, il quale ha segnato il gol della vittoria. “ha degli strappi importantissimi di corsa e qualità. Poi però ha dei vuoti di rendimento in cui si deprime, ma è giovane e oggi la nostra vittoria è merito suo”. Infine sulBrozovic, uscito dal campo applaudendo ironicamente contro i fischi dei tifosi: L’allenatore e la società fanno delle regole precise e poi si puniscono solo le azioni al di fuori degli obiettivi dell’#. Brozovic non ...