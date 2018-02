Inter-Bologna in diretta | 2-1 risultato live

Pagelle/ Inter Bologna : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 24^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Bologna : Fantacalcio , i voti della partita che si è giocata a San Siro. I nerazzurri in crisi di risultati ospitavano i felsinei, in netto calo ma tranquilli in classifica(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Inter-Bologna - svirgolata di Miranda e Palacio non perdona : il ‘trenza’ non esulta [VIDEO] : Inter e Bologna sono in campo per la 24^ giornata di Serie A, i nerazzurri andranno a caccia di una vittoria che manca ormai da 8 parite. La partenza della squadra di Spalletti è stata ottima con Eder che ha sbloccato subito il match dopo un’azione confezionata da Karamoh e Brozovic. Il Bologna però è riuscito a pareggiare con il grande ex Rodrigo Palacio: svirgolata clamorosa di Miranda e l’argentino non ha perdonato. Il ...