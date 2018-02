Inter-Bologna | chi è Karamoh Gol e video

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh fenomenale - per Brozovic e Perisic l'ennesima prestazione deludente : ... Video e gol, Inter-Atalanta Primavera 3-3, i bergamaschi acciuffano il pari nel recupero su rigore Inter-Bologna diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 11 febbraio Probabili formazioni ...

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore Video : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna [Video] giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in ...

Inter-Bologna 2-1 : perla di Karamoh - i nerazzurri tornano a vincere : MILANO - Dopo 70 giorni senza vittorie, riecco l'Inter. Con enorme fatica, ma è 2-1 sul Bologna, in qualche modo, ma tanto basta per far tornare i nerazzurri al terzo posto solitario, dopo settimane ...

Bologna - Donadoni amaro dopo il ko con l'Inter : "Ci stava il rigore per noi" : L'allenatore rossoblu: "Anche i cartellini non sono stati gestiti al meglio, ma noi siamo stati ingenui soprattutto nell'espulsione di Mbaye"

DIRETTA/ Inter Bologna - risultato finale 2-1 - info streaming video e tv : I nerazzurri tornano al successo! : DIRETTA Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro, 24giornata di Serie A.

Pagelle Inter-Bologna : Karamoh inventa - ecco il peggiore : Si è conclusa la gara tra Inter-Bologna giocata al Meazza per la 24esima giornata di campionato, dove i nerazzurri sono finalmente tornati alla vittoria dopo 2 mesi, mancava da Inter-Chievo finita 5-0. La vittoria sugli uomini di Donadoni consente alla squadra di Milano di scavalcare la Lazio a +2 e portarsi al terzo posto in classifica. L'Inter è partita subito forte con il gol di Eder al 2' minuto, abile a sfruttare una giocata in velocità di ...

Inter-Bologna - fischi di San Siro per Brozovic : lui replica con applausi ironici [FOTO] : 1/7 ...

Inter-Bologna - le pagelle : Rafinha crea scompiglio - Miranda brutto errore : HANDANOVIC 6.5 Reattivo sul colpo di testa di Palacio, ma non può nulla quando l'argentino si presenta davanti a lui. Nel finale salva ancora su Palacio. CANCELO 6 Corre per tutta la fascia. In fase ...

Gioiello di Karamoh e l’Inter riparte : 2-1 al Bologna (in 9) Nerazzurri terzi|Classifica : Dopo gli squilli di Eder e Palacio, a partita sembrava avviarsi verso l’ennesimo pareggio per i troppi errori sottoporta degli uomini di Spalletti, quando un gran tiro da fuori del francese dava i tre punti e il terzo posto in classifica

L’Inter si sblocca contro il Bologna dopo oltre 2 mesi : Digiuno finito per Spalletti. L’Inter torna alla vittoria dopo oltre 2 mesi. I nerazzurri a San Siro battono 2-1 il Bologna e portano

Inter-Bologna - Spalletti soddisfatto di Karamoh - parla di “false aspettative” e del caso Brozovic : “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di Karamoh, il quale ha segnato il gol ...

Inter-Bologna 2-1 - il tabellino : i rossoblù chiudono in nove : Inter-Bologna 2-1 MARCATORI: Eder , I, al 2', Palacio , B, 25' pt; Karamoh , I, al 18' st INTER , 4-3-1-2, : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda , 1' st Lisandro Lopez, , D'Ambrosio; Vecino, Borja ...

Serie A Inter-Bologna 2-1 - il tabellino : MILANO - L'Inter conquista la prima vittoria del 2018 e riprende la marcia verso la Champions League. I nerazzurri battono 2-1 il Bologna con i gol di Eder e Karamoh , Palacio per i rossoblù, , ...

L'Inter batte il Bologna e scavalca la Lazio : L' Inter torna alla vittoria, batte il Bologna 2-1 ed è terza in classifica scavalcando la Lazio. La fulminea rete di Eder aveva sorpreso tutti, anche i tifosi nerazzurri che avevano sperato in bene. ...