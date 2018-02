Inter-Bologna 2-1 | Karamoh sblocca i nerazzurri In gol Eder e Palacio

L'Inter torna a vincere : super Karamoh piega il Bologna : 2-1 per i nerazzurri: gol di Eder, momentaneo pareggio di Palacio e rete decisiva del francese

Video Gol Inter-Bologna 2-1 - Highlights e Tabellino - 24°giornata Serie A : Risultato finale Inter-Bologna 2-1, Eder, Palacio, Karamoh :Cronaca e Video Gol 24° giornata di Serie A, 11 Febbraio 2018. Luciano Spalletti vuole riprendere a vincere. I tre punti mancano dalla goleada inflitta al Chievo due mesi fa. Poi una Serie di risultati negativi, tra due sconfitte e sei pareggi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Champions. L’ultimo pareggio in casa con il Crotone, non è andato giù alla ...

Pagelle Inter-Bologna 2-1 : Karamoh nuovo eroe di San Siro - Mbaye ingenuo : Pagelle Inter-Bologna – Termina il digiuno di vittorie dell’Inter: scongiurato il record negativo di 9 gare senza successo. I nerazzurri vincono con il Bologna e si riprendono il terzo posto in classifica con il sorpasso ai danni della Lazio, in attesa di conoscere il risultato della Roma. Migliore in campo il giovane Karamoh, schierato a sorpresa da Spalletti sulla fascia destra al posto di Candreva. Il francese è determinante ...

Inter-Bologna in diretta : 2-1 risultato live : Inter-Bologna 2-1 2' Eder , I, , 25' Palacio , B, , 63' Karamoh , I, Inter , 4-2-3-1, : Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda , 46' Lopez, , D'Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Karamoh, Brozovic , 58' ...

