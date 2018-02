Inter-Bologna 2-1 | il tabellino | i rossoblù chiudono in nove

Inter-Bologna - Spalletti soddisfatto di Karamoh - parla di “false aspettative” e del caso Brozovic : “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di Karamoh, il quale ha segnato il gol ...

L'Inter risorge contro il Bologna : 2-1 e terzo posto in solitaria : L'Inter di Luciano Spalletti riparte dalla vittoria contro il Bologna. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1 sulla squadra di Donadoni grazie ai gol di Eder e Karamoh che hanno reso vana la rete dell'ex Palacio. La gara è stata giocata discretamente dall'Inter anche se nel finale ha sofferto un po' troppo gli attacchi dei rossoblù che hanno giocato in 10 uomini dal 68'. Con questo successo i nerazzurri volano al ...

Video Gol Inter-Bologna 2-1 - Highlights e Tabellino - 24°giornata Serie A : Risultato finale Inter-Bologna 2-1, Eder, Palacio, Karamoh :Cronaca e Video Gol 24° giornata di Serie A, 11 Febbraio 2018. Luciano Spalletti vuole riprendere a vincere. I tre punti mancano dalla goleada inflitta al Chievo due mesi fa. Poi una Serie di risultati negativi, tra due sconfitte e sei pareggi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Champions. L’ultimo pareggio in casa con il Crotone, non è andato giù alla ...

