Inter | Ausilio | ' Lautaro Martinez? Poste basi importanti Icardi? Disposti a rinnovare'

Guarin torna all’Inter?/ “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. E' l'ideale per Spalletti : Guarin torna all’Inter? “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. Il centrocampista nel giro della nazionale colombiana ha chiamato a gran voce la sua vecchia squadra(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Inter - le mani sul nuovo Milito : Ausilio in Argentina per l’attaccante classe 1997 : Inter, le mani sul nuovo Milito: Ausilio in Argentina per l’attaccante classe 1997 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, LE mani SUL nuovo Milito- Piero Ausilio si muove in prima persona e si prepara a mettere le mani su Lautaro Martinez, attaccante 1997 in forza al Racing di Avellaneda. Il dirigente nerazzurro ha assistito allo show del giocatore ...

PIERO AUSILIO - Inter SU PASTORE?/ Bastianelli : lui e Sabatini hanno lavorato molto bene : PIERO AUSILIO, INTER su PASTORE? Il ds: “Mai stata una trattativa, non c’erano le condizioni”. Il direttore sportivo nerazzurro parla del mancato arrivo del Flaco(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 19:03:00 GMT)

Inter - Ausilio svela tutto : Brozovic - l’infortunio di Icardi ed il futuro dell’attaccante : L’Inter ha concluso il calciomercato senza il sussulto finale, delusione tra i tifosi nerazzurri che si aspettavano sicuramente di più dalla dirigenza. Nel frattempo torna a parlare Ausilio: “Brozovic? Non c’è mai stata una trattativa perché non c’era un sostituto all’altezza, solo una manifestazione d’Interesse da parte di un club. Spalletti punta su di lui, il croato è un calciatore di spessore ...

Calciomercato Inter - il resoconto di Ausilio : da Pastore ad Icardi - Pinamonti e le cessioni : Calciomercato Inter – Il mercato dell’Inter si è concluso senza il colpo finale a centrocampo. Lisandro Lopez e Rafinha sono quindi gli unici due acquisti messi a segno dai nerazzurri in questo gennaio. Il direttore sportivo dei meneghini, Piero Ausilio, ha tirato le somme ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra: “E’ stato fatto quel che si poteva. Siamo sempre stati sinceri nel dire che ...