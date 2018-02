Inter Atalanta Primavera Info streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario

Diretta/ Atalanta-Juventus - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Intervallo : Diretta Atalanta Juventus streaming video e tv: a Bergamo semifinale d'andata di Coppa Italia; Gasperini riuscirà a sorprendere Allegri?

LIVE Atalanta-Napoli - cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 all'Intervallo : all'intervallo è 0-0 tra Atalanta-Napoli. La squadre hanno giocato 45 minuti a grande ritmo e altissima intensità. Nonostante le poche occasione da rete, la partita è stata piacevole. Unica occasione ...

Napoli - Giaccherini in uscita : Chievo e Atalanta Interessate : Napoli, Giaccherini in uscita: Chievo e Atalanta interessate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Giaccherini IN uscita – Emanuele Giaccherini non è riuscito a trovare a Napoli lo spazio che desiderava all’inizio dell’avventura partenopea. L’ala ex Bologna infatti ha chiesto di essere ceduto durante questa finestra di mercato. ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : colpo Inter - sorprese di Benevento e Lazio - Genoa e Atalanta si muovono : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – L’Inter ha chiuso il colpo Rafinha. La risposta del Barcellona è arrivata nel pomeriggio mentre nelle ultime ore si sono definiti gli ultimi dettagli economici. Entro stasera è attesa l’ufficialità e il brasiliano potrebbe essere già in tribuna a San Siro in occasione di Inter-Roma. Come riportato da ‘Sky Sport’, il club nerazzurro ha prelevato l’esterno ...

Importante annuncio dell’agente di Cristante : “lascerà l’Atalanta” - assalto di Juventus e Inter : L’Atalanta si appresta ad affrontare il Napoli allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. Domenica la sfida tra i bergamaschi e i partenopei aprirà la giornata di campionato, la seconda di ritorno. Gasperini vuole tentare il colpaccio dopo aver espugnato il San Paolo in Coppa Italia. Uno dei protagonisti del match potrebbe essere Bryan Cristante, che sta vivendo una stagione straordinaria. L’agente del centrocampista, Giuseppe Riso, ...

Calcio - 21^ giornata Serie A 2017-2018 : il Napoli rischia con l’Atalanta - la Juve può approfittarne. Inter e Roma si giocano le residue chance scudetto : Il campionato di Serie A 2017-2018 riparte dopo la sosta invernale con la 21^ giornata, un turno determinante per le ambizioni scudetto di Napoli e Juventus, per l’ingresso in Europa e per la lotta salvezza. Ad aprire le danze sarà proprio il Napoli, che domenica 21 gennaio sfiderà nel lunch match l’Atalanta, autentica bestia nera degli azzurri, eliminati dagli orobici in Coppa Italia e sconfitti per ben due volte durante lo scorso ...

Serie A - gli arbitri della 21ª giornata : Atalanta-Napoli a Orsato - Inter-Roma a Massa : ROMA - Sarà Daniele Orsato di Schio l'arbitro di Atalanta-Napoli , anticipo delle 12.30 della 2ª giornata di ritorno in programma domenica 21 gennaio. Inter-Roma , big match delle 20.45 è stata ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : sorprese di Inter - Atalanta e Cagliari - il Napoli accelera : Giorni cruciali per il Calciomercato, ecco tutte le trattative del giorno. Il Benevento deve fare i conti con la squalifica del difensore Lucioni, si cerca un sostituto, occhi su Kevin Bonifazi, difensore centrale classe 1996 del Torino. L’ostacolo è rappresentato però dalla volontà di Mazzarri che vorrebbe trattenere il giocatore. Nuova idea di mercato per la Fiorentina. Viste le prestazioni deludenti di Saponara ed Eysseric, il club viola è ...

Mercato - Ramires chiama l Inter Spero nell accordo . Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...

Calciomercato - parla l’agente di Farias : “Interesse di Atalanta e Sampdoria? Ecco come stanno le cose” : Il nome di Diego Farias, negli ultimi giorni, è finito alla ribalta per quanto riguarda il Calciomercato. Diverse società di Serie A, in particolare Atalanta e Sampdoria hanno mostrato interesse per l’attaccante del Cagliari. Nello scacchiere di Lopez non sta trovando grande spazio il brasiliano e in questo gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Intervenuto ai microfoni di ‘Sportitalia’, l’agente Mariano Grimaldi ha ...