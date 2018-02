Incontro Berlusconi-Salvini dalla Annunziata

Nunzia De Girolamo sparisce dalle liste e ricompare : 'Come Gomorra'. Decisivo l'Incontro con Silvio Berlusconi : Ad accorgersene è stato il deputato forzista Gregorio Fontana mentre guardava le liste prima di consegnarle alla Corte d'appello: il nome di Nunzia De Girolamo era sparito, sbianchettato, non ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’Incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...

L'Incontro Berlusconi-Juncker "Russia importante per l'Ue" : ... 'Abbiamo parlato di tutti quelli che sono i problemi attuali del mondo e di quello che riguarda l'Italia. L'ho messo al corrente di come funziona la preparazione delle elezioni in Italia e credo che ...

L'Incontro Berlusconi-Juncker Russia importante per l'Ue : Silvio Berlusconi ha incontrato in un vertice durato 40 minuti il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. All'incontro ha partecipato anche il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Tanti i temi sul tavolo, dall'immigrazione alle tasse fino al rapporto tra Ue e Mosca. Juncker ha definito "eccellente" l'incontro con Berlusconi e il Cavaliere ha sottolineto come i due siano legati da una ...

Quando Silvio Berlusconi incontrò Gordon Brown : un’inconcludente storiella natalizia : Il fatto che l'anno prossimo sia ipoteticamente possibile assistere al ritorno al potere del premier Silvio Berlusconi pare di portata straordinaria. Una simile circostanza risulterebbe eccezionale da diversi punti di vista. Berlusconi ha 81 anni. Ha affrontato una lunga schiera d'accuse di corruzione, e s'è ritrovato coinvolto in numerosi scandali di natura sessuale. Ah, e nel 2013 è stato condannato a quattro anni (mai scontati) ...

Centrodestra - vertice ad Arcore : tutto pronto per Incontro Berlusconi-Salvini-Meloni : Il leader della Lega chiederà agli alleati l'impegno ufficiale ad azzerare la legge Fornero come primo atto del nuovo governo. Sul tavolo programma e strategie in vista delle politiche del 4 marzo.

Centrodestra - vertice ad Arcore : tutto pronto per Incontro Berlusconi-Salvini-Meloni : ROMA - Si terrà domani ad Arcore 'nel primissimo pomeriggio' il vertice del Centrodestra fra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni . Ad annunciarlo è lo staff di Salvini. È solo il primo ...

Comunità Incontro Onlus. Visita del cardinale Bassetti e auguri di Natale del presidente Silvio Berlusconi : Come diceva don Pierino andate e portate calore nel mondo". Visibilmente emozionato anche lo psicologo Fulvio Bernini: "Escono quattro parti di me. Quello che abbiamo condiviso in questi anni è stato ...

Salvini litiga con Berlusconi : 'Non Incontro chi protegge stupratori e assassini' : 'Stiamo ricevendo centinaia di telefonate, messaggi, mail di donne e uomini arrabbiati e delusi per l'incredibile scelta di Fi di proteggere stupratori e assassini. Per quanto ci riguarda, sospendiamo ...

'Sospendiamo qualsiasi Incontro con Silvio Berlusconi' (Salvini) : Roma, 13 dic. (askanews) 'Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Fi all'iter veloce per la legge Molteni che ...