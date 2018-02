Incidente aereo in Russia | testimoni | Veniva giù in fiamme

Gravissimo Incidente in Russia : aereo precipita con 71 persone a bordo - “nessuna chance di sopravvissuti” [LIVE] : Grave incidente in Russia: un aereo Saratov Airlines è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Domodedovo di Mosca, secondo quanto rende noto l’agenzia Interfax. A bordo dell’Antonov An-148 erano presenti 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine tra Russia e Kazakistan. I servizi d’emergenza sono stati allertati appena l’aereo è scomparso dai radar, pochi ...

Incidente in Russia : aereo precipita con 71 persone a bordo - “nessuna chance di sopravvissuti” [LIVE] : Grave Incidente in Russia: un aereo Saratov Airlines è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Domodedovo di Mosca, secondo quanto rende noto l’agenzia Interfax. A bordo dell’Antonov An-148 erano presenti 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il volo era diretto a Orsk, città al confine tra Russia e Kazakistan. E’ precipitato nell’area del villaggio di Argunovo, ha spiegato una fonte dei servizi di ...

Anno record per la sicurezza in aereo : un Incidente ogni 7 - 36 milioni di voli : MILANO - Il 2017 va in soffitta con il record di sicurezza per il trasporto aereo. Con un totale di 10 incidenti che hAnno provocato 44 morti, l'Anno appena terminato è stato 'il più sicuro di tutti i ...

Incidente aereo in Costa Rica : i forti venti la probabile causa dell’incidente : Sarebbero stati i forti venti ad avere causato l’Incidente che ha coinvolto un piccolo aeroplano in Costa Rica: sono morti 10 passeggeri ameRicani e i due membri dell’equipaggio. L’aereo è caduto nella regione nordoccidentale di Guanacaste, molto popolare tra i turisti. L’aereo era un piccolo Cessna 208 Caravan, di proprietà della Nature Air. L'articolo Incidente aereo in Costa Rica: i forti venti la probabile causa ...

Drammatico Incidente aereo - perdono la vita il manager “buono” e tutta la sua famiglia : Drammatico incidente aereo, perdono la vita il manager “buono” e tutta la sua famiglia Due anni Richard Cousins, Ceo del gigante della ristorazione Compass (fatturato annuale 25,8 miliardi di euro), aveva perso la moglie per un cancro molto aggressivo. Insieme a lui sull’idrovolante, c’erano i figli di 23 e 25 anni, la nuova compagna e […] L'articolo Drammatico incidente aereo, perdono la vita il manager “buono” e tutta la sua ...

Incidente aereo a Sydney - muore il «manager buono» insieme a tutta la famiglia : Due anni fa era morta la moglie di cancro, spegnendosi in sole sei settimane. Nel velivolo con Cousins c’erano i figli di 23 e 25 anni, la nuova compagna e la figlia undicenne di lei. Avevano programmato di sposarsi nell’estate prossima