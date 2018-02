In SWAT su Rai2 una caccia all’uomo con corsa contro il tempo | trame episodi dell’11 e 18

Cast e personaggi di SWAT - dal 4 febbraio su Rai2 la nuova serie con Shemar Moore : trama e programmazione : Da questa domenica 4 febbraio una nuova serie crime è pronta a popolare il palinsesto di Rai2 : si tratta di SWAT , l'ultima arrivata in casa CBS. Basata sull'omonima serie televisiva del 1975, SWAT è una creazione di Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan, che ne sono produttori esecutivi oltre che showrunner. Protagonista è un team di agenti SWAT , acronimo che sostituisce la dicitura Special Weapons And Tactics e indica alcune speciali unità di ...

SWAT : su Rai2 il nuovo poliziesco CBS con Shemar Moore : Shemar Moore Visti i magri risultati sul fronte dell’intrattenimento con Le spose di Costantino e su quello dell’informazione con Kronos – Il tempo delle idee, in quel di Rai2 non rimane che consolarsi con la serialità made in Usa, da sempre colonna portante dell’offerta di prima e seconda serata. Alle 22.10 questa sera, subito dopo l’appuntamento in 1^tv con la quindicesima stagione di NCIS, prenderà il via SWAT, un nuovo poliziesco con Shemar ...