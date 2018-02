In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 febbraio | L’appalto da 6 milioni con Poste che

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 febbraio : Depistaggio Eni - la Procura indaga sull’ad Descalzi : Il caso Depistaggio Eni, ora i pm indagano sull’ad Descalzi Milano – La Procura vuole capire quanto sapeva delle mosse del suo capo dell’ufficio legale, da lui incaricato di attaccare i nemici Zingales e Litvack di Antonio Massari Salvate il soldato Rosato di Marco Travaglio Lo dicevo che prima o poi, per Ettore Rosato, ci sarebbe voluta la scorta. Non per difenderlo dai terroristi, ma dai pidini. Più le elezioni si avvicinano, più ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 febbraio : Per il magistrato la politica “deve portare all’elettorato gli uomini migliori Quelli che potranno garantire una barriera rispetto alle corruzioni - alle collusioni - alla mafia : L’intervista – Federico Cafiero De Raho “Ancora troppi impresentabili. Al voto puniamo chi li candida” Il procuratore nazionale antimafia: “Siamo lontani dall’etica che dovrebbe essere spia del cambiamento” di Lucio Musolino Siamo rincoglioniti? di Marco Travaglio È una vergogna che Alessandro Di Battista, non contento di non ricandidarsi al Parlamento per imbarazzare chi ci fa la muffa dagli anni 50, osi pure insultare il valoroso ...

In Edicola sul Fatto dell’8 febbraio : Sconsigli per il voto – I 76 impresentabili : Al voto impresentabili. Tutti i candidati con la macchia. Le pagine gialle dei peggiori 76 Ci risiamo – Niente liste pulite nemmeno per il nuovo Parlamento di RQuotidiano Ferrara logora chi ce l’ha di Marco Travaglio Io non so come dirlo, perché mi sa che Renzi il Fatto lo legge ancora. Però dài, pazienza. Matteo, se stai leggendo, tieniti forte, fatti coraggio e tròvati una sedia comoda, meglio una poltrona, ché certe notizie è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 febbraio : Sconsigli per il voto – I 76 impresentabili. Inquisiti in lista : centrodestra batte Pd e soci 41 a 30 : Al voto impresentabili. Tutti i candidati con la macchia. Le pagine gialle dei peggiori 76 Ci risiamo – Niente liste pulite nemmeno per il nuovo Parlamento di RQuotidiano Ferrara logora chi ce l’ha di Marco Travaglio Io non so come dirlo, perché mi sa che Renzi il Fatto lo legge ancora. Però dài, pazienza. Matteo, se stai leggendo, tieniti forte, fatti coraggio e tròvati una sedia comoda, meglio una poltrona, ché certe notizie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 febbraio : Tre Procure smontano la rete che ha provato a fermare l’inchiesta contro l’ad Descalzi per corruzione : Eni, il sistema per depistare le indagini contro l’azienda Tre Procure smontano la rete che ha provato a influenzare il processo di Milano in cui è imputato l’ad Descalzi per corruzione internazionale di Antonio Massari Cose turche di Marco Travaglio Fortuna che c’è B. a ricordarci chi è B. L’altroieri, con la sparata sui migranti da cacciare, ci ha Fatto rammentare quando li invitava a venire (a ogni esodo segue sempre un controesodo). ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 febbraio : Migranti - le bugie di B. e Renzi : ecco i disastri dei loro governi : vero o falso Immigrati, asilo, Libia. Meglio se stanno tutti zitti Parole – Strilloni al mercato elettorale – Alle urne di Marco Palombi Silvio Boldrinoni di Marco Travaglio Era il 23 agosto 2009 e lui, a parte un colorito mogano-palissandro, era tirato a lucido e laccato come un sanitario Ideal Standard. Lui nel senso di Silvio Berlusconi, ancora premier, reduce da una visita di Stato in Tunisia e in partenza per la Libia ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 febbraio : Ora taroccano pure la scheda per non farci votare sui nomi : Rosatellum Una scheda “proporzionale”: la grafica privilegerà i simboli Gli effetti maggioritari sono utili a Pd e centrodestra, ma l’elettore deve votare i partiti di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari ci ricascano. “Berlusconi: basta impresentabili” (Il Messaggero, 25.1). “Gli italiani credono in me nonostante le fake news” (Silvio Berlusconi, presidente FI, il Giornale, 2.2). Ormai si fa le battute da solo. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 febbraio : Grazie alla legge varata dalla stessa ministra della Pa siamo entrati in possesso della relazione che spiega come il lavoro per il dottorato fosse preso per buona parte da altri : Il documento – Le 51 pagine del rapporto “Violati gli standard accademici, molte fonti non sono citate” La società Resis di Enrico Bucci riconosce che l’analisi del “Fatto” è stata “confermata” con piccole differenze di Stefano Feltri e Laura Margottini Si fa ma non si dice di Marco Travaglio Siccome la mamma dei cretini è sempre gravida, l’addetto stampa del M5S in Veneto, tal Ferdinando Garavello, raccomanda a candidati e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 febbraio : Expo - i 6 mila Spelacchio di Sala : s’indaga per 2 - 2 milioni di danni : milano da bere Expo, 6 mila Spelacchio: “danni per 2,2 milioni” Sala indagato anche dalla Corte dei conti per la fornitura (senza gara) del verde di Gianni Barbacetto Incompetenza percepita di Marco Travaglio Da quando Renzi ha detto “il nostro avversario non è il centrodestra, ma l’incompetenza dei 5Stelle”, ho iniziato a guardare alla politica con occhi diversi. Intanto ho scoperto che il suo patto prematrimoniale con B. è così saldo che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 febbraio : Renzi e B. - patto di desistenza per i candidati : Divisi alla meta La desistenza Renzi-Berlusconi sulle liste: una realtà in tutta Italia Sgarbi lo dice: “De Luca sostiene me” – AmiciDa Napoli alla Toscana fino al Piemonte: i tanti favori reciproci nei collegi uninominali di Wanda Marra Uno non vale l’altro di Marco Travaglio L’altroieri, dopo l’incontro a Londra fra Luigi Di Maio e i rappresentanti di alcuni fondi di investimento internazionali, è successo il più classico degli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 febbraio : Caso Renzi-Cdb : Perugia indaga sull’inchiesta : Esclusivo Renzi e la “soffiata” a Cdb: adesso indaga Perugia Procura su Procura – Interrogato Elio Lannutti, il presidente dell’Adusbef, candidato per il M5S, che ha denunciato il presunto insabbiamento nella Capitale di Antonio Massari Truffe cammellate di Marco Travaglio Purtroppo l’ipocrisia, che fa rima con amnesia, dei giornaloni italiani e stranieri ha contagiato anche Romano Prodi. È l’ipocrisia-amnesia di chi, nella migliore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 gennaio : : Giglio Magico – “Leggina” voluta dal ministro, gli amici ringraziano “Dilettanti, ma a scopo di lucro”. Un bel regalino di Lotti a Carrai Favoriti dalle nuove norme il renziano Moretti e il suo facoltoso socio nelle palestre vip di Firenze di Antonio Massari Red Bullo e altre sostanze di Marco Travaglio Più leggi le liste e più ti domandi: ma perché le case automobilistiche tedesche non possono usare uomini e scimmie per testare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 gennaio : Renzi toglie il canone Rai e Grasso le tasse universitarie - Di Maio offre il reddito di cittadinanza - Berlusconi la flat tax : il Sondaggio La campagna delle promesse elettorali a cui nessuno crede Il web gratuito? Abbocca solo il 4% . Solo l’abolizione della legge Fornero è ritenuta credibile da una buona parte degli elettori (42%) di Antonio Noto* Sicuro è morto di Marco Travaglio Salve, sono un elettore del Piemonte e sento dire che ci mancherà tanto Fassino, dirottato in Emilia. Tranquilli, non vedevamo l’ora di liberarcene, e massima solidarietà ai compagni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 gennaio : Ultima notte per completare le liste di Forza Italia - già piene di indagati - imputati e Papi Girl : Forza Italia Con B. è sempre Forza Gnocca. E poi i soliti amici dei mafiosi Tutti gli impresentabili schierati da Berlusconi. Dalle porta-escort del giro Tarantini a Cesaro e D’Alì, indagati per rapporti coi clan di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Bongiorno sintassi. “Credo che si sia un certo razzismo nei confronti di Salvini. Lui ha nitidezza di idee, ma da sinistra lo considerano un rozzo, come se solo ...