agi

: RT @Agenzia_Italia: In cucina millennial tradizionalisti: pasta al forno piatto preferito - mmanca : RT @Agenzia_Italia: In cucina millennial tradizionalisti: pasta al forno piatto preferito - Agenzia_Italia : In cucina millennial tradizionalisti: pasta al forno piatto preferito -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Ildai millennial? Laal, che riesce a sbaragliare la concorrenza più spietata: la carbonara, gli spaghetti con le vongole e quelli al pomodoro. E’ quanto emerge da una ricerca Doxa-AIDEPI secondo cui gli under 35 non solo non dimenticano ildelle feste per eccellenza ma lo reinventano in versione light. Piace soprattutto alle donne e a chi abita nel Sud del Paese, ma il gradimento per questa specialità dai molti volti è unanime. In occasione del Carnevale (che nelle lasagne ha uno dei piatti tradizionali), AIDEPI celebra lalaalcon una guida per riscoprire tutte le sue declinazioni da Nord a Sud dello Stivale. “Diciale pensi subito al pranzo della domenica" afferma Riccardo Felicetti, presidente deii di AIDEPI: "Ma oggi ildelle feste, quello che ...