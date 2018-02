Il sogno di Francesca | la ballerina di Nocera che si esibisce con i grandi della musica

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Francesca Lollobrigida : “Voglio realizzare il mio sogno. La mass start è una gara imprevedibile” : Francesca Lollobrigida è tra le punte della squadra italiana nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (Corea del Sud). L’azzurra, campionessa d’Europa in carica nella mass start, scenderà in pista non solo per la “sua” gara il 24 febbraio al Gangneung Oval ma anche nei 1500 e 3000 metri per dare il massimo e prepararsi al 100% nella propria specialità. “Grazie al ghiaccio e a questa nuova ...

Dopo 16 anni si realizza il sogno di una coppia sterile : "Maria Francesca - il nostro miracolo" : La storia di Rosalia e Antonino, che Dopo tanti tentativi si sono affidati all'équipe medica del professor Antonio Perino, all'ospedale Cervello di Palermo. Oggi non riescono a smettere di guardare e baciare la loro bambina e di...

Francesca Lollobrigida : “Dalla malattia alle Olimpiadi - sogno la medaglia nella mass start. Quando correvo in strada a Roma e prendevo le multe” : Francesca Lollobrigida è una delle pretendenti alle medaglie nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra vuole farci sognare nella mass start e prima delle gare ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Francesca parla della sua vita personale e dei suoi inizi: “Sono nata a Frascati ma la mia famiglia si è trasferita subito a Roma, sulla Tiburtina, a Casal de’ Pazzi. A Roma ho cominciato ...

Francesca Barra candidata per il Pd in Basilicata : 'Ringrazio Matteo Renzi - è sempre stato il mio sogno' : POTENZA - Francesca Barra 'scende' in politica. La giornalista e scrittrice sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera nelle elezioni del 4 marzo. Lo ha annunciato la stessa Barra con un post su Facebook, ...

Francesca Barra candidata dal Pd in Basilicata : "È un sogno che si avvera" : Francesca Barra cambia vita e accetta di candidarsi con il Partito Democratico nella terra in cui è nata, la Basilicata. Ad annunciarlo è la stessa giornalista e scrittrice, conduttrice in radio e tv, sulla sua pagina Facebook, confermando le indiscrezioni che circolavano già nella convulsa serata di ieri. Sarà la candidata del Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera il prossimo 4 marzo.Una candidatura ...