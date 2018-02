Il segreto del tempo di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 | video dalla

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - "Il segreto del tempo" : difficile ormai risollevarsi (Sanremo 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Video "Il segreto del tempo": difficile ormai risollevarsi, dove arriveranno nella classifica finale del Festival di quest'anno? (Sanremo 2018)(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Anticipazioni Il segreto : PRUDENCIO parla a FRANCISCA della relazione tra JULIETA e SAUL!!! : Nelle puntate de Il Segreto in onda nell’ultima parte di febbraio, i telespettatori italiani faranno la conoscenza della nuova eroina romantica JULIETA Uriarte (Claudia Galan): dopo aver impedito ad una vettura di investire la piccola Juanita Ortuño (Chloe Lazaro), la ragazza potrà godere della riconoscenza di tutti i membri del clan Castañeda e deciderà di trattenersi stabilmente a Puente Viejo, con la nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) e ...

Video del duetto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 : due generazioni ne Il segreto del tempo : Il duetto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri a Sanremo 2018 mette a confronto due generazioni. I due ex Pooh hanno scelto la neomamma per essere accompagnati nella serata dei duetti, quella in cui sono tornati sul palco tutti i Big in gara. Una scelta non facile, la loro, dal momento che la voce di Giusy Ferreri è qualcosa di molto particolare rispetto alla loro maniera di cantare ancora abbastanza classica. Il mix è ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI DUETTO CON GIUSY FERRERI/ Il segreto del tempo : "Non bene" (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI con GIUSY FERRERI canteranno insieme “Il segreto del tempo” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 23:22:00 GMT)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli duetto con Giusy Ferreri/ Il segreto del tempo : “Un miracolo” (Sanremo 2018) : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri canteranno insieme “Il segreto del tempo” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Il segreto - la bugia di Hernando : anticipazioni puntata del 12 febbraio 2018 : Con lo slittamento dell’Isola dei famosi, va in onda di lunedì la soap opera Il segreto . IL segreto | LEGGI: Il segreto, anticipazioni dal 12 al 16 febbraio Matias e Beatriz sistemano il loro nido d’amore. Sono felici, ma….. Francisca confessa a Raimundo di aver deciso di impossessarsi delle proprietà di Severo e lui cerca di dissuaderla. Onesimo e Hipolito cercano di convincere il paese a utilizzare la nuova parola che hanno ...

Arisa a Sanremo : svelato un segreto prima del duetto con Caccamo : Festival di Sanremo: rivelato un retroscena su Arisa prima dell’esibizione con Caccamo Stasera ci sarà la quarta serata di Sanremo 2018. E in questa occasione gli artisti in gara dovranno cantare le loro canzoni in coppia con un altro cantante. Motivo per cui Giovanni Caccamo si esibirà al Festival di Sanremo con Arisa. E l’attesa dei fan è già alle stelle. Riuscirà l’interprete lucana a portare quel tocco in più al pezzo del ...

Gracia incinta di Hipolito : arrivano i figli della coppia del segreto : Gracia è incinta di Hipolito al Segreto! Quel ragazzo con la testa sempre fra le nuvole dovrà presto assumersi le responsabilità da padre: uno o più figli - si pensa che la cicogna porterà due gemellini - saranno un grattacapo per Hipolito, che non è riuscito mai a essere una serie guida per sé stesso, figuriamoci per dei bimbi! Gracia è però convinta che il suo Hipolito sarà un padre formidabile, che si farà in due pur di rendere felici i ...

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI DUETTO CON GIUSY FERRERI/ Il segreto del tempo : “Un miracolo” (Sanremo 2018) : ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI con GIUSY FERRERI canteranno insieme “Il segreto del tempo” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 08:52:00 GMT)

ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ Video - "Il segreto del tempo" : canzone non memorabile (Sanremo 2018) : Con ''Il segreto del tempo'', ROBY FACCHINETTI e RICCARDO FOGLI tornano al Festival di Sanremo: i due portano indietro nel tempo i meno giovani, catapultati in un'altra epoca.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:02:00 GMT)

Gli amici per sempre Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) svelano Il segreto del tempo : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 tornano con Il segreto del tempo. Il brano porta la firma di uno degli artisti in gara, quella di Pacifico, ma anche quella dell'ex tastierista dei Pooh che torna sul palco dell'Ariston con uno dei suoi amici per sempre. Apparso in difficoltà nella prima esibizione, forse per la forte emozione, Roby Facchinetti porta a Sanremo tutta la storia musicale dei Pooh, arricchita dalla presenza di ...

Sanremo - Michelle Hunziker : svelato il segreto della scollatura mozzafiato : Michelle Hunziker conduce con ironia e bravura l'edizione 2018 del Festival di Sanremo , ma a colpire non è solo la gestione sbarazzina della kermesse nazionale. A stupire i telespettatori è anche il ...

Gracia incinta di Hipolito : arrivano i figli della coppia del segreto : Gracia è incinta di Hipolito al Segreto! Quel ragazzo con la testa sempre fra le nuvole dovrà presto assumersi le responsabilità da padre: uno o più figli - si pensa che la cicogna porterà due gemellini - saranno un grattacapo per Hipolito, che non è riuscito mai a essere una serie guida per sé stesso, figuriamoci per dei bimbi! Gracia è però convinta che il suo Hipolito sarà un padre formidabile, che si farà in due pur di rendere felici i ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - "Il segreto del tempo" : viaggio in un'altra epoca (Sanremo 2018) : Con ''Il segreto del tempo'', Roby Facchinetti e Riccardo Fogli tornano al Festival di Sanremo: i due portano indietro nel tempo i meno giovani, catapultati in un'altra epoca.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 08:07:00 GMT)