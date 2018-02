Il populismo dei performer si combatte con uno show di coalizioni e valori

Paura dei migranti - non dell’euro. Ecco la benzina del populismo : Più che il no all’euro, un atteggiamento di crescente, forte chiusura sull’immigrazione. Secondo un’inchiesta del Financial Times-La Stampa, l’ostilità verso i migranti, e dubbi diffusi sul fatto che l’Italia possa diventare con successo una società multietnica, stanno dando benzina alle forze populiste molto più che la spinta a uscire dall’euro....