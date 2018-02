Calcio - Serie A 2018 : il Napoli torna in testa alla classifica! La Lazio dura un tempo - è 4-1 : Una partita bellissima, il big match della 24ma giornata non tradisce le attese nell’anticipo del sabato sera. Al San Paolo di Napoli i padroni di casa partenopei con la Lazio ripetono praticamente la sfida dell’andata all’Olimpico: soffrono per un tempo, poi danno spettacolo nella ripresa vincendo per 4-1. Per la squadra di Sarri (allontanato per proteste) c’è nuovamente la vetta della classifica: solo un punto divide ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

Napoli - la camorra torna a sparare : due uomini uccisi in auto : La camorra torna a sparare: due uomini a bordo di una Peugeot sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella seconda traversa di via Janfolla, all' altezza dell'isolato 1, nel quartiere di Miano. Sul ...

Benevento-Napoli - probabili formazioni : Raul Albiol torna in difesa : Concluso il calciomercato con la delusione di non aver portato a casa il tanto ricercato esterno offensivo, il Napoli è pronto a tornare in campo e a proseguire nella corsa scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera nel posticipo serale della 23/a giornata di campionato, allo stadio ‘Vigorito’ nel derby Benevento-Napoli. Partita sulla carta […] L'articolo Benevento-Napoli, probabili formazioni: Raul Albiol torna in ...

Sassuolo - Carnevali torna sul caso Politano-Napoli… e Juventus! : Il caso Politano ha acceso gli ultimi giorni di calciomercato ed ancora oggi se ne parla a causa di alcuni lati oscuri della vicenda. Sembra infatti che ci sia stata l’influenza della Juventus dietro al no del club neroverde al Napoli. Ovviamente l’ad Carnevali non potrebbe mai ammettere il tutto, ed oggi ai microfoni di Premium ha ripetuto la solita versione: “Politano al Napoli è un affare sfumato, ma non entro nel merito del ...

Corte d'Appello di Napoli - L'ex sottosegretario Cosentino torna in libertà : Nel 2005 Berlusconi lo nomina coordinatore del Pdl in Campania , e nel 2008 diventa sottosegretario all'Economia . Poi le inchieste e i processi: la prima volta che Cosentino ha varcato la porta di ...

Napoli - Cosentino torna libero dopo 4 anni : torna in libertà Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario all'Economia del Governo Berlusconi nonché coordinatore regionale campano di Forza Italia. Cosentino, originario di Casal di Principe , Caserta, , ha trascorso gli ultimi quattro anni in regime di ...

Napoli - dopo gli atti di vandalismo al Caccioppoli tornano le lezioni : dopo gli atti di vandalismo il Liceo Caccioppoli torna ad essere Operativo. La soddisfazione del Sindaco de Magistris. A partire da lunedì 5 febbraio riprenderà regolarmente l'attività didattica ...