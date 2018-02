Il fuoco di Sant' Antonio e l' inefficacia della ' segnatura'

fuoco di Sant’Antonio : fattori di rischio - sintomi - contagio - cura e prevenzione : Il Fuoco di Sant’Antonio, scientificamente noto come Herpes Zoster, colpisce ogni anno 300 mila persone, di solito una volta nella vita. Si tratta di una malattia infettiva, caratterizzata dalla riattivazione dello stesso virus che causa la varicella, il virus Varicella-Zoster (VZV). Le cause scatenanti non sono note con certezza. Sappiamo, però, che l’immunocompromisione ha un ruolo fondamentale. Se le difese immunitarie si abbassano, infatti, ...