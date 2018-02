Il cielo stellato sopra di me | la legge morale dentro di me

beppegrillo

(Di lunedì 12 febbraio 2018) di Beppe Grillo – Vorrei parlarvi un po’ di nani, un argomento che mi ha sempre affascinato, ma non per prenderli in giro, o meno per fare satira , ci mancherebbe… ma questi nani giganti, che attraversano la nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo, impregnano la nostra vita di cose straordinarie, e noi siamo abituati ormai con nanetti, così, senza nessun tipo di, di carisma o di antropologia filosofica; io ho bisogno di immergermi in cose così. Oggi, 12 febbraio, ricorre il duecentoquattordicesimo anniversario della morte del più grande gigantesco nano della storia, Emmanuel Kant , questo ometto di un metro e 57 che ha scritto delle cose straordinarie. Nasce a Königsberg ma adesso si chiama Kaliningrad, un paesino, suo padre è un sellaio, una famiglia umile, impara il greco, il latino …non vi sto a menarla. Inventa l’illuminismo, cioè tutte queste cose ...