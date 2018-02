I 95 anni di Zeffirelli

Carlo Verdone difende Zeffirelli e sbotta : "Ti hanno molestata? Vai subito dai carabinieri - non aspetti 25 anni" : Carlo Verdone non ci sta. «Pure Zeffirelli hanno accusato? Ma poveretto, ma lo lascino in pace, sta pure poco bene. Sono indignato, basta, mi pare che stiamo esagerando. A me queste...