Hockey ghiaccio femminile | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il calendario di lunedì

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : vittoria agevole per il Canada - USA in rimonta sulla Finlandia : Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Dopo le due partite di ieri del girone B, oggi è iniziato anche il torneo del girone A. Gli Stati Uniti hanno battuto 3-1 la Finlandia. Le scandinave si sono portate in vantaggio sul finire del primo tempo con la rete di Venia Hovi, abile a insaccare il disco della compagna Petra Nieminen. Le americane, però, hanno ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : seconda vittoria di fila per Bolzano. Battuto Dornbirn all’overtime : seconda vittoria consecutiva per Bolzano nel Qualification Round della EBEL 2018. Contro Dornbirn, ci è voluto un goal all’overtime di Chris Carlisle per decidere il big match. I Foxes l’hanno spuntata per 2 a 1, dopo essere però stati rimontati a soli 100 secondi dalla fine dei tempi regolamentari dal goal in extremis di Dustin Sylvester. Una vittoria meritata, visto il dominio mostrato in pista, che rilancia i biancorossi nella corsa per ...

Hockey ghiaccio - IHL Elite 2018 : la finale scudetto sarà tra Rittner Buam e Val Pusteria : Saranno Rittner Buam e Val Pusteria a contendersi lo scudetto della IHL Elite 2018. È stato questo l’esito delle semifinali disputate ad Asiago. Il Renon ha superato all’overtime per 4-3 un orgoglioso Vipiteno, capace per ben tre volte di rimontare gli avversari, campioni in carica, perdendo però all’overtime. I Lupi, invece, hanno avuto la meglio sui padroni di casa per 6-4, facendo la differenza nel secondo tempo. RENON ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Scendono in campo le teste di serie nel torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le principali favorite alla medaglia d’oro, Canada e Stati Uniti, faranno il loro debutto nella seconda giornata del torneo, domenica 11 febbraio. Le statunitensi se la vedranno con la Finlandia, probabilmente la più accreditata a lottare per il podio, mentre le nordamericane affronteranno il team olimpico delle atlete ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia batte 2-1 il Giappone - Svizzera in scioltezza sulla Corea : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Oggi erano in programma due partite del girone B. La Svezia ha battuto 2-1 il Giappone. Le scandinave si sono portate in vantaggio nel primo tempo con la rete di Fanny Rask, ma si sono fatte raggiungere nella seconda frazione da Rui Ukita, abile a insaccare il disco alle spalle del portiere Sara Grahn. Sara Hjalmarsson nel ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo femminile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via domani, sabato 10 febbraio. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi in base al ranking mondiale, da un lato le quattro squadre di prima fascia, dall’altro quelle di seconda. Ad aprire il Programma è il gruppo B. Due gli incontri previsti, quindi: la sfida tra Giappone e Svezia alle 16.40 ora di PyeongChang, le 8.40 di mattina ...

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le favorite. Verso un altro episodio della saga Canada-Stati Uniti? : Sarà il torneo femminile ad aprire le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dell’Hockey su ghiaccio, sabato 10 febbraio. Otto squadre divise in due gironi (A con le teste di serie, B con le altre squadre). Le prime due del primo girone passeranno direttamente in semifinale, mentre la terza e la quarta se la vedranno con le prime due del secondo girone nei quarti di finale. Poi le sfide per l’assegnazione delle medaglie. Sarà un ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’analisi dei gironi. Canada e Svezia su tutte - Stati Uniti mina vagante! : Manca poco al via delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Uno degli sport di punta sarà l’Hockey su ghiaccio. Il torneo maschile prenderà il via mercoledì 14 febbraio e sarà composto da 12 squadre, divise in 3 gironi. Il cammino di definizione della competizione è cominciato nel Mondiale del 2015, a seguito del quale le prime otto del ranking hanno strappato il pass per PyeongChang. Altre tre, invece, sono dovute passare attraverso ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo delle squadre. Il numero di iscritti per Nazione : Manca pochissimo al via delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, che prenderanno ufficialmente il via venerdì 9 febbraio con la cerimonia d’apertura. Il giorno dopo inizierà il torneo femminile di Hockey su ghiaccio, seguito pochi giorni dopo da quello maschile. Nel primo caso sono otto le Nazioni iscritte, nel secondo dodici. Saranno due tornei avvincenti: caccia aperta al Canada, detentore del titolo sia maschile che femminile. La ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie. Possibili sorprese senza i giocatori di NHL : Uno degli sport che avranno maggior seguito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà l’Hockey su ghiaccio. L’attesa è tanta per i due tornei, non soltanto per assistere alle sfide in campo, ma anche per l’unificazione delle due Coree, che formeranno un team unico. Saranno due tornei, maschile e femminile, avvincenti, che copriranno tutto l’arco del periodo olimpico. Andiamo a scoprire le squadre ed i ...

