Hockey femminile | Olimpiadi PyeongChang 2018 | le classifiche dei gironi A e B dopo la

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : vittoria agevole per il Canada - USA in rimonta sulla Finlandia : Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Dopo le due partite di ieri del girone B, oggi è iniziato anche il torneo del girone A. Gli Stati Uniti hanno battuto 3-1 la Finlandia. Le scandinave si sono portate in vantaggio sul finire del primo tempo con la rete di Venia Hovi, abile a insaccare il disco della compagna Petra Nieminen. Le americane, però, hanno ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player . Programma, orari e tv di domenica 11 febbraio domenica 11 febbraio 08.40 Finlandia vs USA 13.10 Canada vs ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di domenica 11 febbraio. Programma - orari e tv : Scendono in campo le teste di serie nel torneo di Hockey femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le principali favorite alla medaglia d’oro, Canada e Stati Uniti, faranno il loro debutto nella seconda giornata del torneo, domenica 11 febbraio. Le statunitensi se la vedranno con la Finlandia, probabilmente la più accreditata a lottare per il podio, mentre le nordamericane affronteranno il team olimpico delle atlete ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia batte 2-1 il Giappone - Svizzera in scioltezza sulla Corea : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio femminile. Oggi erano in programma due partite del girone B. La Svezia ha battuto 2-1 il Giappone. Le scandinave si sono portate in vantaggio nel primo tempo con la rete di Fanny Rask, ma si sono fatte raggiungere nella seconda frazione da Rui Ukita, abile a insaccare il disco alle spalle del portiere Sara Grahn. Sara Hjalmarsson nel ...

Coree unite - Hockey femminile : ad assistere alla gara la sorella di Kim con il presidente sudcoreano : Esordio con spettatrice d'eccezione per il team di hockey femminile delle Coree unite. Al Kwandong center è infatti arrivata Kim Yo-jong, sorella del leader di Pyongyang, la quale sta assistendo al ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili sulla piattaforma streaming Eurosport Player . Il calendario di sabato 10 febbraio 08.40 Giappone Svezia 13.10 Svizzera Corea del Sud CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di sabato 10 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo femminile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prenderà il via domani, sabato 10 febbraio. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi in base al ranking mondiale, da un lato le quattro squadre di prima fascia, dall’altro quelle di seconda. Ad aprire il Programma è il gruppo B. Due gli incontri previsti, quindi: la sfida tra Giappone e Svezia alle 16.40 ora di PyeongChang, le 8.40 di mattina ...

Hockey prato : nazionale femminile in raduno verso i Mondiali. Le convocate di Roberto Carta : Iniziato il nuovo anno, si avvicina sempre più l’appuntamento più importante (per ora) di questo quadriennio per la nazionale femminile di Hockey su prato: i Mondiali di Londra che si svolgeranno in estate. Un’occasione unica per la squadra di Roberto Carta che dovrà prepararsi al meglio per affrontare le più forti nazionali del globo nella manifestazione iridata. Proprio per questo la FIH, assieme all’allenatore azzurro, ha ...

Hockey prato : la nazionale femminile punta ai Mondiali 2018 con vista su Tokyo 2020 : Un 2017 che, nonostante un piccolo svarione (la mancata qualificazione all’Europeo di Pool A), può ritenersi davvero soddisfacente per la nazionale femminile di Hockey su prato, che è riuscita a conquistare, tra mille difficoltà, la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, che si disputerà nell’estate 2018 in quel di Londra. L’obiettivo è comunque puntato verso la fine del quadriennio: nel 2020 ci sono le Olimpiadi di ...

Hockey prato : un 2017 da ricordare per la nazionale femminile - arriva la qualificazione al Mondiale : Dal sogno ad una delusione che però non può far dimenticare un’annata che può considerarsi lo stesso super (anche se altalenante): la nazionale femminile di Hockey su prato, guidata da Roberto Carta, ha disputato i due appuntamenti più importanti dell’anno nel giro di due mesi e ha raccolto una storica qualificazione al Mondiale 2018, dovendo però rimandare il pass per l’Europeo di Pool A. Partiamo dalla World League di Bruxelles: le azzurre ...