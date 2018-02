Grande Guerra | così la Marina salvò Venezia

Rivignano-Teor : spuntano due granate della Grande Guerra : Due granate d'artiglieria calibro 100 mm di nazionalità italiana a caricamento convenzionale - alto esplosivo, risalenti alla Grande Guerra, sono state fatte brillare questa mattina sul greto del ...

I tisici di Gozzano alla Grande Guerra nel sanatorio ligure : Così scriveva Nino Oxilia ne Il saluto ai poeti crepuscolari: un addio a Corazzini, Camasio e in particolare Gozzano, sottratti da una morte precoce all'avvento del mondo nuovo che sarebbe stato ...

Soros : Trump un pericolo per il mondo - rischiamo guerra nucleare. Facebook e Google altra Grande minaccia : Lancia affondi pesanti contro Donald Trump, contro il potere dei social media- a Facebook e Google dice chiaramente che hanno i giorni contati -, contro l'Unione europea - che non dovrebbe chiedere ai ...

Gli eroi della Grande Guerra nel sacrario che cade a pezzi : L'Ossario di Rovereto in condizioni non dignitose. Le foto che circolano su Facebook pubblicate da Comitato Ta Pum non rendono onore ad un luogo che dovrebbe conservare e commemorare gli eroi di Guerra italiani (e non solo). Un'interrogazione alla provincia autonoma di Trento da parte del consigliere Claudio Civettini ha acceso i riflettori sul sacrario conosciuto come Castel Dante e che ospita circa 20mila soldati.Costruito dal 1933, ...

La seconda guerra siriana e il Grande tradimento di Trump (di U.De Giovannangeli) : La cronaca di guerra s'intreccia con quella diplomatica. Sul terreno, si registra la prima vittima tra i militari turchi impegnati nell'operazione "Ramoscello d'ulivo" contro l'enclave curdo-siriana ...

La seconda guerra siriana e il Grande tradimento di Trump : Se è un azzardo, è un azzardo calcolato. Perché mette in conto l'imbarazzata impotenza dell'Onu, le sempre più palmari contraddizioni dell'amministrazione Trump tra i proclami twittati e i fatti che non sono mai conseguenti. La Turchia muove le sue armate avendo il via libera dai suoi alleati di Mosca e Teheran, senza badare alle alleanze militari delle quali fa parte, la Nato, né prendendo in seria ...

Il risveglio delle piccole nazioni nel 2018 - a cento anni dalla Grande guerra : Curioso come il 2018 si presenti fin dai primi giorni con tanti spunti di approfondimento e interesse per i movimenti di autodeterminazione nazionale. La Catalogna, ormai, domina un panorama che si articola su piani e...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - per Seul la pace non è lontana : “Olimpiadi Grande chance” : Terza Guerra Mondiale: crisi Corea del Nord, per Seul la pace non è lontana. “Olimpiadi grande chance”, ha dichiarato il portavoce dell'amministrazione presidenziale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:58:00 GMT)

Ankara muove la seconda guerra siriana - quella della 'Grande spartizione' : Cronaca di guerra. Ankara continuava a bombardare una area curda nel Nord della Siria nel secondo giorno di una vasta offensiva contro una città alla frontiera turca. Ribelli siriani appoggiati da ...

Ankara muove la seconda guerra siriana - quella della "Grande spartizione" : I raid aerei e il martellamento dell'artiglieria non bastano. Occorre l'avanzata a terra, truppe d'assalto supportate da elicotteri e bombardieri. Insomma, occorre una guerra. La seconda guerra siriana. quella scatenata dalla Turchia contro le milizie curde-siriane dell'Ypg. A dar via libera alle forze terrestri turche è stata la Russia, che ha ritirato dal campo di battaglia le sue forze, facendo al contempo "digerire" lo sconfinamento ...

'Marsala nella Grande Guerra". Progetto formativo con le scuole : Realizzare un Progetto di ricerca storica e di divulgazione, affiancato ed arricchito da proiezione di film, spettacoli, mostre e prodotti multimediali. È quanto prevede il Protocollo d'Intesa "Marsala nella Grande guerra", sottoscritto da Comune di Marsala,Centro Studi Internazionali Risorgimentali-...

Gentiloni : "Siamo fuori dalla crisi più Grande del Dopoguerra. Conti in ordine - ma non è tempo delle cicale" : "Finalmente siamo fuori dalla crisi più grande del dopoguerra, abbiamo un buon livello di crescita, potremmo averlo migliore, lo abbiamo stabile. Abbiamo raggiunto livelli occupazionali, di persone ...

Silvio Berlusconi : 'M5s è il piu' Grande pericolo per l'Italia dal dopoguerra' : Se davvero alcune figure della cultura, dell'economia, dell'impresa non se ne rendessero conto, e pensassero di usare i grillini per trarne qualche vantaggio, rischierebbero di fare la parte di ...

Rotta a Nord per Cina - Russia e Usa : via alla Grande 'guerra' dell'Artico : Per capirci, l'intero valore dell'economia della regione artica è di 450 miliardi . Oltre alla partecipazione in Yamal c'è quella nella ferrovia russa Belkomur, l'acquisto da 15,1 miliardi di dollari ...